الجوف: ألاجهزة الامنية تنفذ خطة انتشار واسعة لفرض الامن والاستقرار

2016-12-24م الساعة 18:38

التغيير – صنعاء:

بدأت ألاجهزة الأمنية بمحافظة الجوف بتنفيذ خطة انتشار واسعة واتخاذ اجراءات مشددة وذلك بناءً على توجيهات محافظ المحافظة اللواء امين العكيمي.

وقال مصدر امني في المحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) "ان عملية الانتشار والاجراءات الامنية المشددة تاتي فى اطار خطة عامة تهدف الى فرض الامن والاستقرار ومنع الاختلالات الامنية في مختلف مديريات المحافظة".

واضاف "تم نصب عدد من النقاط الامنية في مداخل المدنية "..مشيرا الى امن المحافظة وبمساندة ودعم قيادتها قادرين على ردع كل تسول له نفسه المساس بامن واستقرار المحافظة وان التضحيات التي قدمها الابطال في سبيل مشروع الدولة لن تذهب هدرا.

واشاد المصدر بالدور الايجابي والتفاعل الذي ابداه المواطنين مع جهود رجال الامن ..داعياً كافة ابناء المجتمع الى المزيد من التعاون مع الاجهزة الامنية ودوام اليقظة لحماية امن واستقرار المحافظة.

لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام

https://telegram.me/altagheernet