وكيلا محافظة الحديدة يتفقدان سير أعمال إعادة تأهيل مستشفى العلفي الجامعى

2016-12-24م الساعة 18:43

التغيير - أحمد كنفاني:

أطلع وكيل أول محافظة الحديدة محمد عياش قحيم بمعية وكيل المحافظة للشؤون المالية والادارية عبدالجبار محمد اليوم على سير أعمال اعادة تأهيل عدد من الاقسام والمراكز الطبية والتجهيزات الفنية من مشروع إعادة تأهيل وتحديث مستشفى العلفي الجامعي والبالغ كلفته نحو 55مليون ريال بتمويل ذاتي من جامعة الحديدة.

وطاف قحيم وعبدالجبار بعدد من الأقسام والعيادات الطبية والرقود والعناية القلبية ومراكز الطوارئ الجاري تأهيلها وصيانتها وأستمعا من رئيس جامعة الحديدة رئيس مجلس ادارة المستشفى الدكتور احمد محمد هادي دغار إلى شرح تفصيلي عما يتم تنفيذة من صيانة وتأهيل للاقسام والمراكز الطبية وما سيقدمة من خدمات كبيرة لطالبي الخدمة والدور المأمول منها بعد استكمال اعمال الصيانة والتأهيل.

وأوضح دغار أن التكلفة المالية لاعادة تأهيل المستشفى تأتي بتمويل ذاتي من جامعة الحديدة وتشمل اعمال الصيانة كافة الملحقات التابعة للمستشفى من الجهة الغربية فقط واشار الى انه في حال انه كانت هناك توجهات لاعادة ترميم ملحقات المستشفى من الجهة الشرقية فإنها ستكون مكلفة وبحاجة ماسة لايجاد تمويل لها.

آملا من الجهات المختصة و قيادة السلطة المحلية بالمحافظة والغرفة التجارية والصناعية ومكاتب المنظمات التجاوب والدعم بما هو متاح ليتسنى لجامعة الحديدة اخراج هذا المشروع للنور وايجاده على الواقع.

ونوه الى ان مستشفى العلفي الجامعي سيكون الاول من نوعه ويقدم خدماته لطالبي الخدمة على مدار الساعة وبرسوم رمزية مخفضة لاتذكر.

وأكد أن الجامعة حرصت منذ إستلام المستشفى وضمه لها تسخر كافة امكانياتها لتطويرة وإحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الطبية وإشراك كوادر كليات الطب بالجامعة في العمل في المستشفى.

فيما عبر وكيلا المحافظة عن سعادتهما البالغة عن زيارتهما للمستشفى واطلاعهما على أعمال الصيانة والترميم وإعادة التأهيل والصيانة الجارية فيه وأكدا استعداد قيادة السلطة المحلية لتقديم التعاون والتسهيلات اللازمة مع كل الخيريين من ابناء المحافظة وبما يحقق دعم وانجاح جهود قيادة الجامعة والمستشفى في إعادة تأهيل مستشفى العلفي الجامعي ليتمكن من تقديم الخدمات الطبية للمرضى كونه المستشفى الوحيد في المحافظة الذي يستقبل حالات الحوداث المختلفة.

واشادا بدور قيادة الجامعة والجهوذ التي تبذلها لتنفيذ هذا المشروع وماتحقق من نسبة انجاز فيه حتى الآن.

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