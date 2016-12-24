لليوم الثالث على التوالي..المدفعية السعودية تضرب مخابئ الميليشيات الانقلابية على الحدود
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2016-12-24م الساعة 18:50

التغيير – صنعاء:

تستمر مدفعية القوات السعودية لليوم الثالث على التوالي بضرب معاقل ومخابئ الميليشيات الحوثية وحرس المخلوع صالح قبالة عدة مناطق حدودية سعودية، وذلك بعد أن حاولت التقدم لنصب منصات قذائف الكاتيوشا والهاون نحو محافظات حدودية سعودية مأهولة بالسكان.

كما لم تهدأ في منطقة جازان المدفعية منذ ساعات الصباح الأولى، وذلك بعد ما رصدت غرفة العمليات تحصن مجموعة من الميليشيات الحوثية في عدة محاور قبالة محافظات الموسم والطوال والحُرث.

وكانت الميليشيات تحاول التسلل وتخطي الحرم الحدودي بين السعودية واليمن لإطلاق قذائفها، واستمرت عملية صدهم قرابة 6 ساعات، قتل فيها ما يزيد عن 25 عنصراً بحسب مصادر عسكرية.

وتمكنت المدفعيات والدبابات السعودية في منطقة نجران بغطاء جوي من طيران التحالف من قصف مركبات وآليات عسكرية تابعة للميليشيات الحوثية كانت تقل عناصر مسلحة نحو الحدود السعودية.

فيما أخذت عناصر أخرى التضاريس الجبلية قبالة نجران حصناً لها، لتبدأ منها بتنفيذ رمايات عسكرية داخل القرى السعودية المأهولة بالسكان.

ونجحت القوات السعودية في التغلب على تلك العناصر بجانب الآليات والمركبات العسكرية التي قصفها طيران التحالف.

العربية نت

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