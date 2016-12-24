مقتل المرافق الشخصي لصالح في معارك نهم شرق صنعاء ( الإسم + صور )

2016-12-24م الساعة 19:37

التغيير- صنعاء :

لقي المرافق الشخصي للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح مصرعه في معارك نهم شرق العاصمة صنعاء أمس الجمعة.

وقالت مصادر إعلامية يمنية متطابقة نقلا عن مصادر ميدانية ، إن وحيد الشاطبي أحد حراسات صالح ومرافقه الشخصي قتل أمس الجمعة في جبل القتب المطل على مركز مديرية نهم شرق صنعاء.

وأضافت المصادر إلى أن الشاطبي أحد القناصة الذين تمركز وا في الجبل وقتل أثناء تحريره من قبل قوات الجيش الوطني .

وتواصل قوات الجيش الوطني والمقاومة التقدم في جبهة نهم وسيطرت على جبل القتب وعدة جبال ومواقع استراتيجية وقالت مصادر محلية ان قوات الجيش أصبحت تسيطر على 80% من جبال نهم الوعرة وتبعد عن نقيل بني غيلان 8كم.

في ذات السياق , أكدت مصادر إعلاميه قريبه من المخلوع صالح ” مصرع الضابط ‏”وحيد الشاطبي أحد افراد التدخل السريع الخاصة بالمخلوع في جبهه نهم شرق العاصمة صنعاء ”.

واكدت ان هناك عدد من افراد وحدته سقطوا قتلي معه .

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