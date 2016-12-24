صحفيو وكالة سبأ يثمنون توجيه رئيس الوزراء بإعادة صرف رواتبهم من قبل الحكومة الشرعية
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2016-12-24م الساعة 19:46

التغيير- عدن :

ثمن الصحفيون في وكالة الانباء اليمنية سبأ توجيهات رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر، بإعادة صرف رواتب الصحافيين والموظفين، الذين قطعت رواتبهم من قبل الانقلابيين ، اعتباراً من شهر نوفمبر الماضي.

وأشاد الصحفيون باهتمام وحرص فخامة رئيس الجمهورية و ودولة رئيس الوزراء ومعالي وزير الاعلام    معالجة أوضاع الصحفيين في وكالة الانباء اليمنية سبأ، خاص من تعرضوا  لإجراءات تعسفية و  غير قانونية من قبل جماعة الانقلاب  .

وأعرب الصحفيون عن أملهم بأن يكون هذا القرار مقدمة لإعادة الرواتب المقطوعة خلال الفترة الماضية، دعما لمن وقف مع الحكومة الشرعية، ورفض الانقلاب على مؤسسات الدولة.

ودعى الصحفيون الى سرعة اتخاذ الإجراءات الخاصة بعملية الصرف عبر قيادة وكالة الانباء اليمنية سبأ، ووزارة المالية، ووضع آلية مناسبة لتطبيق قرار رئيس الوزراء بأسرع وقت، خاصة وان الكثير من المشمولين في القرار يعيشون أوضاعا معيشية صعبة.

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