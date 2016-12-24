القاهرة تعلن إطلاق سراح 49 مصريًا كانوا محتجزين لدى الحوثيين

2016-12-24م الساعة 19:57

التغيير- وكالات :

أعلنت سلطات القاهرة، اليوم السبت، إطلاق سراح 49 مصريًا كانوا محتجزين لدى الحوثيين باليمن بمساعدة أطراف إقليمية وأممية، مشيرة أنها تنهي إجراءات عودتهم للبلاد.

وقال أحمد أبو زيد المتحدث باسم الخارجية المصرية، في بيان صحفي إنه تم الإفراج عن المواطنين المصريين المحتجزين فى صنعاء، بعد جهود واتصالات مكثفة قام بها سفير مصر في اليمن يوسف الشرقاوي، الذى يمارس مهام عمله من الرياض، بالتعاون والتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية.

اتصالات الإفراج عن المحتجزين وفق البيان شملت العديد من المسؤولين ، فضلًا عن المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، واللجنة الدولية الصليب الأحمر، وأطراف إقليمية أخرى.

وأشار بيان الخارجية أن “المواطنين المحتجزين، وعددهم يقدر بنحو 49 شخصًا، عادوا إلى أماكن إقامتهم في مدينة الحديدة غربي اليمن، وأن السفير المصرى حاليًا ينهي إجراءات عودتهم إلى أرض الوطن.

ومنتصف ديسمبر/ كانون أول الجاري، كشفت الخارجية المصرية، لأول مرة عن وجود مواطنين يعملون في مختلف الأنشطة والأعمال الحرة، محتجزين في السجن الاحتياطي بالعاصمة صنعاء (يسيطر عليها الحوثيون)، دون الإشارة إلى موعد احتجازهم أو تفاصيل إضافية عنهم.

ومؤخرًا، أرسل أهالي المحتجزين، استغاثات إلى رئيس مصر للإبلاغ عن معلومات بخطف أبنائهم من قبل جماعة “الحوثيين” نهاية نوفمبر/ تشرين ثانٍ الماضي، دون مزيد من التفاصيل، وفق تقارير محلية.

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