الصومال .. أول دولة تنقل سفارتها من صنعاء الى عدن

2016-12-24م الساعة 23:02

التغيير- متابعات :

قررت السلطات الصومالية، اليوم السبت, نقل بعثتها الدبلوماسية من العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي إلى مدينة عدن، جنوب اليمن.

وذكرت وكالة سبأ الرسمية التابعة للشرعية ، أن الرئيس عبدربه منصور هادي تسلّم اليوم السبت، في العاصمة المؤقتة عدن، أوراق اعتماد سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى اليمن، عبدالله حاشي شوريه.

ويعتبر شوريه أول سفير يقدم أوراقه للرئيس هادي داخل الأراضي اليمنية منذ اندلاع الحرب في 26 مارس من العام الماضي، حيث تمارس البعثات الدبلوماسية الأجنبية لدى اليمن مهامها من السعودية ودول عربية وخليجية مختلفة.

وسبق أن أعلنت الخارجية اليمنية، مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي،

يذكر ان وزارة الخارجية اليمنية، قد اعلنت الشهر الماضي ان الصومال قررت إغلاق سفارتها بصنعاء ونقل العمل الدبلوماسي إلى عدن.

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