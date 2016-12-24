منظمة سياج للطفولة تدعو لتقديم مساعدات طبية للنازحين بمحافظة حجة

2016-12-24م الساعة 23:06

التغيير- صنعاء :

دعت منظمة سياج لحماية الطفولة الى تقديم الاغذية والمساعدات الطبية المنقذة للحياة لنحو 60 الف أسرة نازحة بمحافظة حجة شمال غرب اليمن.

قالت المنظمة بأنه نزح غالبية سكان المناطق المحاذية للشريط الحدودي الممتد من ميدي الى الملاحيط والتي تقدر بأكثر من مائة الف اسرة على الاقل منذ بداية المواجهات في حرض وميدي العام 2015م.

وتشير المعلومات الميدانية الى أن اكثر من 150000 مائة وخمسون الف طفل وطفلة بحاجة لأغذية اساسية وتكميلية. وتتزايد مخاطر الجوع والانعدام شبه الكامل للخدمات الصحية الاساسية حيث بدأت تنتشر الكوليرا والملاريا والجرب وامراض معدية اخرى.

وأهابة منظمة سياج بالمنظمات الاغاثية تكثيف جهودها لايصال المساعدات الى مستحقيها بصورة عاجلة للتخفيف من اثار الجوع ونقص الغذاء.

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