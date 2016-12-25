هادي يصل المكلا في أول زيارة لمحافظة حضرموت

التغيير- عدن :
وصل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي , قبل قليل , الى مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت في زيارة هي الأولى منذ توليه مقاليد الحكم في اليمن في العام 2012م.
وقالت مصادر مطلعة لــ" التغيير " بأن هادي وصل المكلا برفقة رئيس الوزراء وعدد من اعضاء الحكومة .
وتأتي هذه الزيارة في ظل تحديات كبيرة تواجه الرئيس هادي ابرزها تثبيت الجانب العسكري والأمني في المحافظة بالاضافة الى الاطلاع المباشر على سير اداء الحكومة ومؤسسات الدولة في محافظة حضرموت .
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