الحوثيون ينتحرون على أبواب معسكر التشريفات والمقاومة تسيطر على البوابة الجنوبية وتتجه نحو السيطرة الكاملة على المعسكر

2016-12-24م الساعة 23:34

التغيير- تعز :

تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من السيطرة على البوابة الجنوبية الغربية لمعسكر التشريفات بجولة الكندي شرق مدينة تعز وذلك بعد سيطرتها على المواقع المهمة والمطلة على المعسكر ودحر الانقلابيين منها .

وقالت مصادر ميدانية لــ" التغيير " , ان الجيش والمقاومة يخوضون معارك شرسة الآن للسيطرة على المعسكر بشكل كلي فيما تنتحر مليشيات الحوثي وصالح على أبواب المعسكر لمحاولة ايقاف زحف المقاومة بمحيط المعسكر المقابل للقصر الجمهوري .

وأوضحت المصادر بأن المليشيات تقوم بقصف عشوائي للمدينة في صورة توضح تخبطها وخوفها بعد ان قتل منها 16 شخصا واصيب 8 من المقاومة فيما قامت المقاومة بتمشيط المواقع التي سيطرت عليها والتي تطل بشكل مباشر على المعسكر متوقعين سقوط المعسكر بالكامل خلال الساعات القادمة .

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