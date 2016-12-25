المحويت:مدير شرطة المحافظة المعين من الميليشيات يهرب 7 سجناء متهمين بقضايا قتل وحرابة
قبل 2 ساعة, 55 دقيقة

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2016-12-25م الساعة 17:06

التغيير – صنعاء:

كشفت مصادر امنية بمحافظة المحويت عن قيام المدعو/ علي صالح الغني مدير شرطة المحافظة المعين من مليشيا الحوثي والمخلوع بتهريب( 7) سجناء من السجن المركزي متهمين بجرائم قتل.

وأكدت المصادر ذاتها ، أن المدير الغني  أوعز اليوم لإحدى العصابات التي يديرها بالتقطع للسجناء وهم في طريقهم لحضور جلسة في المحكمة وقامت العصابة بتهريب السجناء في وضح النهار وبتواطؤ من قبل المليشيا وللمذكور أيضاً ارتباطات وثيقة بعصابات القتل والسرق والنهب وكل جرائم نهب الاسواق والدكاكين الأخيرة لها ارتباط وثيق بالمدعو الغني .

وأفادت مصادر موثوقة عن وقوع المدعو/ الغني في وحل الفساد المالي والإداري ومتهم باستقطاعات مرتبات المئات من افراد الامن لمصالحه الشخصية ، فيما ينازعه حوثيون هذه الاستقطاعات التي يرفض اقتسامها معهم .

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