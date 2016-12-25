مصادر:العمل في مطابع دائرة التوجيه المعنوي وصحيفة 26 سبتمبر توقف يوم السبت

2016-12-25م الساعة 19:35

التغيير – صنعاء:

أكدت مصادر موثوقة أن العمل في المطابع التابعة لدائرة التوجيه المعنوي وصحيفة 26 سبتمبر توقف يوم السبت ، بعد اضراب العاملين في المطابع ، احتجاجا على الممارسات غير القانونية من قبل مدير التوجيه المعنوي المعين من قبل جماعة الحوثي ، يحيى المهدي.

وقالت المصادر ان عمال مطابع التوجيه المعنوي اضربوا عن العمل احتجاجا على قيام مدير الدائرة الذي عينته "سيئة الصيت " ما تسمى باللجنة الثورية التابعة لعصابات الحوثي بهذا المنصب ومنحته رتبة "عميد" ، والذي يقوم بالاستحواذ على ايرادات المطابع لحسابه الشخصي . من خلال قيامه مع اخوته الذين من بينهم "عبدالغفور وأمين" الذين استقدمهم للعمل معه في التوجيه المعنوي وعين احدهم مشرفا على المطابع ، باستلام قيمة المطبوعات التي يتم انجازها نقداً او بشيكات بأسمائهم هو واخوته على بنوك تجارة ومصادرتها لأنفسهم.. في حين أن عمال المطابع وافراد اسرهم يتضورون جوعا خاصة في ظل عدم صرف المرتبات منذ عدة أشهر.

كما يقوم المدير المذكور بالاستيلاء على مستحقات التوجيه المعنوي والعاملين فيها من الضباط والصحفيين من مادة البنزين وبيعها في السوق السوداء.

وزادت المصادر أن "المهدي" عمد كذلك على تهميش نائبه وتجميد صلاحياته ليخلو له الجو في العبث بالمال العام.

واضافت ن "المهدي" ، الذي يعكس واحدة من ابشع صور الفساد للمليشيات الحوثية وزعيمها عبدالملك الحوثي كلف احد زبانيته باتمام صفقة شراء سيارتين من مؤسسة عذبان بقيمة 15 مليون ريال ، وهذا المبلغ عبارة عن مديونية مستحقة للتوجيه المعنوي وصحيفة 26 سبتمبر مقابل مطبوعات واعلانات.

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