طلاب اليمن في الصين يرفضون قرار إقالة المستشار الثقافي اليمني ويطالبون بصرف مستحقاتهم

2016-12-26م الساعة 13:11

التغيير - عبدالرحمن واصل :

أثار قرار إقالة المستشار الثقافي عبدالسلام النوعه بسفارة اليمن بالعاصمة الصينية بكين حفيظة الطلاب اليمنيين بالصين معبرين عن رفضهم القاطع لإقالته أو تغييره مهما كانت الأسباب.

ويعتبر المستشار الثقافي عبدالسلام النوعه – بحسب الطلاب – أنه من الهامات الوطنية والنزيهه وأحد من يعمل على معالجات مشاكل الطلاب اليمنيين في الصين.

الطلبة اليمنيين في الصين قالوا – في بيان لهم – أنهم يرفضون تغيير المستشار الثقافي عبدالسلام النوعة ويعتبرونه أبو الطلبة وذلك لما يقوم به من خدمات للطلبه ومعالجة اوضاعهم بشكل مستمر .. مشيرين إلى أنهم الوحيدين من الطلبة المبتعثين الذين لم يحتجون أو يتظاهرون أسوة بكل البعثات في الخارج نتيجة عدم وصول الرواتب وذالك لما يحضى به المستشار الثقافي عبد السلام النوعه من الاحترام بينهم ولما قام به في سبيل معالجة اوضاعهم .

وأبدى الطلاب أنزعاجهم من قرار تغيير إذ كيف يتم تغييره وهو لم يحصل على مستحقاته وكانوا على أمل أن يتم مكافئته بدلاً من إقالته وتغييره .. وأتهم الطلاب قيادة صنعاء وعدن أنهم أتفقوا على تغييره وإقالته وأن الجميع هم ضد الطلبة ولا يهتمون لمصلحتهم.

وقال الطلاب أن النوعه عايش معاناتهم لمدة ثلاث سنوات وبكل تفاني واخلاص ومن دون اي تمييز ومن دون مستحقات او رواتب او تذاكر سفر وغيرها من المميزات .

وقال الطلاب أيضاً :" نحن كطلاب نعاني ما يعانيه الاستاذ عبدالسلام ونعبر عن تضامننا الكامل حتى يحصل على كامل مستحقاته الماليه وتنفذ جنب االى جنب مع قرارالاقاله .. آملين من السفير الجديد المطالبه بمستحقات البعثات والطلاب وان يكون هو من يتبنى معاناتهم .

وكان عبدالسلام النوعه أول ملحق ثقافي يرد على كل رسالة يبعثها له الطلاب ويتجاوب مع كافة إشكالياتهم ويتحرك من أجل أي قضية تخص الطلاب.ومناصرتهم.

أوضح الطلاب انه تم تشكيل لجان للإشراف على صرف الراتب عدا الصين ورغم العدد الهائل للطلبة اليمنيين في الصين وكونهم لن يخرجوا في مظاهرات إحتجاجية للمطالبة بمستحقاتهم ورواتبهم وكأن الحق لا يأتي إلا بعمل أساليب إحتجاجية في خارج اليمن.

وضمن ردود الفعل التي حصلنا عليها فقد تبين أن المستشار رغم جهوده ورغم ماقام به فهو بدون راتب منذ ثلاث سنوات وهاهخم اليوم يتفاجئون بقرار إقالته بدلاً من مكافئته.

وأعلن الطلبة رفضهم لقرار إقالة المستشار الثقافي وطالبة بتكريمه وصرف مستحقاته ورواتبه باللإضافة إلى رواتب ومستحقات الطلبة اليمنيين في العاصمة الصينية بكين .

وثمن الطلبة الجهود والدور البارز الذي يبذله عبد السلام النوعة المستشار الثقافي لبلادنا في الصين وكونه هامة وطنية قدمت الكثير لطلاب اليمن في الصين .. متطلعين إلى حكومة تقدر الكفاءات وتعطي الحقوق دون تمييز، ومن خلال معرفتنا بعبد السلام النوعة، فقد عمل في ظروف استثنائية لأكثر من سنتين وثلاثة أشهر دون راتب او مستحقات اخرى ولكونه يعمل في الملحقية الثقافية في الصين مثله مثل باقي أعضاء البعثات الدبلوماسية في الخارج وتحمل كثيراً نظراً للظروف التي تمر بها البلاد ومانرجو هو مساواة الحقوق مع الجميع والان تم إعفائه من عمله دون النظر الى مستحقاته القانونية من بدل وتذاكر وسفر، إضافة الى مستحقاته التي لم يستلم منها فلسا واحد لأكثر من سنتين.

وقال الطلاب ": نحن هنا لا نعترض على الاعفاء من العمل كونه موظف دولة يجري عليه ما يجري على موظفين الدولة تنفيذاً لقرارات القيادات الحكيمه لكننا نطالب بصرف حقوقه كاملة اسوة بباقي موظفين السلك الدبلوماسي ونعلن تضامننا الكامل معه حتى ينال حقوقه كونه كان عوناً لكل طلاب الصين هو وكادر الملحقية الثقافية في بكين، وإننا نطلب كل وسائل الاعلام بتوصيل صوتنا للجهات ذات العلاقة.

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