تعز : مبنيان فقط يفصلان قوات الجيش الوطني عن القصر الجمهوري والبنك المركزي تحت سيطرة المقاومة

2016-12-26م الساعة 17:05

التغيير- تعز :

تقدمت قوات الجيش الوطني وحررت مباني جديدة في الجبهة الشرقية لمدينة تعز أبرزها البنك المركزي اليمني .

ونقل " ابابيل نت " عن المصادر بان مبنى كلية الطب ومدرسة عمار بن ياسر آخر حصون الحوثي بالقرب من القصر الجمهوري.

ونجا مراسل يمن شباب الزميل أمين دبوان من رصاصة قناصة مليشيا الحوثي وهو ومصور القناة أثناء تغطيتهم لتقدم قوات الجيش الوطني في البنك المركزي.

في ذات السياق أفاد مصدر في المقاومة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، بأن المعارك التي دارت في محيط معسكر التشريفات ومعسكر المكلكل شرقي مدينة تعز، الأحد، أسفرت عن مقتل 9 من المليشيا الانقلابية وإصابة العشرات.

وأسفرت المعارك التي تم التقدم فيها بمدرسة صلاح الدين في محيط معسكر التشريفات، عن مقتل 4 من الجيش والمقاومة وإصابة 2 آخرين، كما تعرضت الأحياء السكنية لقصف مدفعي من قبل المليشيا الانقلابية، ما أسفر عن إصابة 5 من المدنيين.

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