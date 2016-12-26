اللواء عرب يؤكد استمرار صرف مرتبات القوات المسلحة والأمن

2016-12-26م الساعة 17:10

التغيير- صنعاء :

تفقد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اللواء الركن حسين محمد عرب اليوم لجان صرف مرتبات منتسبي القوات المسلحة والأمن في معسكر بدر والصولبان وخفر السواحل في اطار المنطقة العسكرية الرابعة.

وأطلع وزير الداخلية خلال الزيارة التي رافقه فيها نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن أحمد سيف اليافعي، على سير عملية الصرف التي تجري وفق الآلية المعدة مسبقا..مشيداً بالجهود التي تبذلها لجان الصرف بالمنطقة الرابعة في كافة المواقع والمعسكرات.

وحث اللواء الركن عرب على الاهتمام بتفاصيل الخطط المتفق عليها لآلية الصرف، والحرص على سرعة الإنجاز في عملية الصرف وفقا للبيانات المعتمدة..مشدداً على رفع مستوى اليقظة الأمنية وتنفيذ الخطة الأمنية التي رسمتها وزارة الداخلية.

وأشار نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الى أن الحكومة مستمرة في صرف مرتبات القوات المسلحة والأمن في جميع المناطق العسكرية والمحافظات المحررة .

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