الكشف عن الرجل المكلف بتحرير صنعاء من مليشيات الحوثي وصالح ( الإسم )

2016-12-26م الساعة 22:39

التغيير- متابعات :

كشفت صحيفة الوطن السعودية، اليوم الاثنين، عن الرجل المكلف بتحرير العاصمة صنعاء من مليشيات الحوثي وصالح .

وقالت الصحيفة ، ان موقف معظم القبائل اليمنية التي كانت توالي الانقلابيين تغير منذ عودة نائب الرئيس، الفريق علي محسن الأحمر، إلى اليمن، في يونيو الماضي، واستقراره في مأرب، وان كبرى القبائل اليمنية غيرت مواقفها وتوقفت عن ذلك، وأعلنت انحيازها الكامل للشرعية.

واضافت صحيفة، الوطن السعودية إن كبرى القبائل اليمنية التي تقطن منطقة الحزام الأمني في صنعاء جددت رفضها التعامل مع ميليشيات الحوثيين الانقلابية وحليفها صالح، وأكدت تمسكها بالانحياز إلى جانب الشرعية التي تمثلها حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، مشيرة إلى أنها ملتزمة بالعهد الذي قطعته لقيادة التحالف العربي لاستعادة الشرعية، بعدم رفد الميليشيات بأي من أبنائها المقاتلين.

ووفقا للصحيفة، فإن النفوذ الكبير الذي يتمتع به الأحمر سيكون له دور حاسم في قلب موازين معركة استعادة صنعاء، لمصلحة القوات الموالية للشرعية، وهو ما حدث بالفعل، إذ حققت قوات المقاومة الشعبية وعناصر الجيش الوطني تقدما كبيرا في جبهات نهم وصرواح، وكبدت الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.

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