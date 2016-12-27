مليشيا الحوثي وصالح تعدم 3 أسرى من الجيش الوطني بمحافظة تعز ( الأسماء )

2016-12-26م الساعة 22:50

التغيير- تعز :

أعدمت ميليشيات الحوثيين وصالح، الاثنين، 3 أسرى من الجيش الوطني بمحافظة تعز جنوبي اليمن، بعد فشل عملية تبادل أسرى كان مقررا أن تتم الأحد.

ونقلت " سكاي نيوز عربية " عن مراسلها , أن الميليشيات رفضت إجراء عملية التبادل، بعد أن قالت إن الأسرى الموجودين لدى الجيش هم من أنصار الحوثيين في إب وتعز، وليسوا من أفراد الجماعة ذاتها.

وأشار مراسل القناة إلى أن إعدام الأسرى وقع في منطقة الاقروض بمديرية المسراخ جنوبي تعز.

والأسرى الذين جرى إعدامهم هم: بلال علي عبدالله، ورائد محمد عبده سيف، وعبدالغني حميد.

وفي سياق آخر، قتل طفلان إثر سقوط قذيفة أطلقتها الميليشيات على منطقة الدمنة غربي مدينة تعز.

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