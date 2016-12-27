موفدو الجامعات اليمنية بالخارج يطالبون الحكومة بصرف مستحقاتم.

2016-12-27م الساعة 12:37

التغيير -حسام الخرباش:

قال ياسر المشرمة، عضو رابطة موفدي الجامعات اليمنية بالخارج ، أن 966 طالباً من موفدي الجامعات اليمنية للدراسات العليا بالخارج لم يتسلموا مستحقات الربع الرابع من العام الجاري.

وأشار المشرمة، أن سلطات صنعاء أسقطت العديد من الأسماء من مستحقات موفدي الجامعات اليمنية بالخارج في الربع الثالث من العام الجاري، وأوقفت الاستمرارية لعدد كبير من الطلاب بطريقة غير قانونية ودون أن ترسل لهم تذاكر سفر للعودة إلى اليمن.

ولفت المشرمة، أن موفدي الجامعات اليمنية للدراسات العليا بالخارج معظمهم مع زوجاتهم وأطفالهم بالخارج ، ويعيشون أوضاع صعبة للغاية جراء إنقطاع مستحقاتهم الدراسية.

وطالب المشرمة، الحكومة بحل اشكال طلاب الدراسات العليا موفدي الجامعات اليمنية بالخارج.

وكانت الحكومة قد دفعت مستحقات طلاب اليمن بالخارج المبتعثين على حساب وزارة التعليم العالي بعد توقف مستحقاتهم للربع الرابع ، وأسقاط المئات منهم من مستحقات الربع الثالث من العام الجاري.

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