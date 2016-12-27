"فجر الأمل" و مركز "ابوموسى الأشعرى" يوزعان كسوة الشتاء لنازحي الصلو
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2016-12-27م الساعة 12:52

التغيير – تعز:

وزعت مؤسسة "فجر الامل" الخيرية للتنمية الإجتماعية و مركز "ابو موسى الأشعري" لتحفيظ القرآن والتنمية الإجتماعية، مشروع بطانيات وكسوة الشتاء على عدد من النازحين من مديرية الصلو المقيمين حاليآ في مديرية سامع وعددمن المحتاجين.

وشمل التوزيع250بطانية و260 بجامة و250كوفية و250شراب و250قفاز.

الجدير ذكره ان فجر الامل سبق ان وزعت 300بطانية وفراش على عدد من الاسر المحتاجة في مدينة تعز..

ومن جانبه، وجه الشيخ هزاع السامعيـ عضو مجلس امناء فجر الامل مشرف مركز ابوموسى الاشعري، بالشكر الجزيل للداعمين.

ودعا الى مضاعفة الجهود لتخفيف معاناة ابناء محافظة تعز ومديريات الريف..

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