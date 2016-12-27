وكيل محافظة شبوة يشيد بدور المنظمات الحقوقية في كشف المتورطين بإنتهاكات حقوق الانسان

2016-12-27م الساعة 13:02

التغيير – صنعاء:

ندد وكيل محافظ شبوة (احمد صالح بن عبدالحبيب) بفداحة جرائم المليشيات الانقلابية وانتهاكها الصارخ والغير مسبوق للحقوق والحريات في اليمن.

وثمن وكيل المحافظة خلال ورشة العمل الحقوقية التي نظمتها امس في مدينة عتق: مؤسسة أمل الثقافية الاجتماعية بالتعاون مع منظمة حماية مؤسسة القانون وتعزيز السلم الاجتماعي بمشاركة 22 مشاركا يمثلون قيادات منظمات المجتمع المدني بإقليم حضرموت - ثمن الدور الايجابي الذي قامت به المنظمات المدنية في رصد وكشف كل الجرائم والانتهاكات التي إرتكبت من قبل عناصر تابعة للمليشيات الاجرامية وذلك في مختلف المحافظات.

وأكد الوكيل احمد صالح بن عبدالحبيب: على أهمية الدور المحوري الذي تلعبه وتقوم به تلك المنظمات من خلال تنامي ثقافة الحقوق والحريات في أوساط المجتمع وتكريس مفاهيم قيمها والعمل على حمايتها والدفاع عنها .. مشيدا بمبادرة مؤسسة حماية القانون وتعزيز السلم الاجتماغي ومكتب مؤسسة أمل بمحافظة شبوة في أقامة أول فعالية حقوقية مشتركة لمنظمات المجتمع المدني بإقليم حضرموت.والذي يعد بمثابة تواصل مبكر بين المنظمات المدنية والقوى السياسية والاجتماعية في الإقليم والخطوات الأولى والأساسية لتحقيق التطلعات المنشودة لأبنائه وتضافر جهودهم وتكاملها لإقامته وبأعلى معايير نظم الدولة الاتحادية العادلة الراشدة .

من جانبه أوضح مدير مكتب مؤسسة أمل (ناصر الخليفي) بان أوراق العمل تشمل عمليات رصد نفذها حقوقيين ومختصين في منظمات المجتمع المدني في محافظات الإقليم الأربع .. موضحا أن الاوراق والرصد الذي تم تبين المؤشرات الفعلية لطبيعة ونوعية الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت في مجالي الحقوق والحريات في محافظات شبوة والمهرة وحضرموت وسقطرى خلال العام الماضي الحالي2016م.

وقال الخيفي: بان أعمال الرصد الذي تمت تؤسس لرؤية نشاطها وأعمالها المشتركة في هذين المجالين خلال العام القادم 2017م.

هذا وتناولت الحلقة النقاشية والتي أدارها المحامي (صلاح الدياني) والاخ( ناصر جميل) نقاشات حول مضامين 13 ورقة بحثية مقدمة من المنظمات المشتغلة في مجال الحقوق والحريات في الأربع المحافظات والتي أحتوت على جملة من الانتهاكات الكبيرة للحقوق المدنية والاجتماعية والثقافية في اليمن وعلىالتغيير الواضح والمستمر لتبادل ادوار المنتهكين لها.

وبينت الأوراق طبيعة هذه الجرائم والانتهاكات سواء المتعلقة منها بجرائم الاغتيالات او الاعتقالات او الاختطافات او تجنيد الأطفال وغياب الحريات وانتهاك حرية الرأي والتعبير وانعدام الخدمات وتدني مرتبات بعض القطاعات الحكومية .. كما خلصت الورشة الى العديد من التوصيات والمقترحات ذات الصلة بالشأن الحقوقي في اقليم حضرموت والتي سنعمل على نشرها لاحقا.

حضر هذه الفعالية مدير عام عتق (علي عامر) ونائب مدير مكتب العمل والشؤون الاجتماعية(فؤاد قشعر) .. وعدد كبير من الناشطين الحقوقيين وممثلي منظمات المجتمع المدني .. الى جانب عدد من المهتمين بالمجال الحقوقي في الاقليم بشكل عام.

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