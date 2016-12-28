الانقلابيون يعينون الموشكي نائبا لرئيس هيئة الأركان بوزارة الدفاع الواقعة تحت سيطرتهم

2016-12-27م الساعة 23:44

التغيير- صنعاء :

أصدرت جماعة الحوثي المسلحة، اليوم الثلاثاء، قراراً بتعيين نائب لرئيس هيئة أركان الجيش الموالي لهم.

وقالت وكالة (سبأ) الواقعة تحت سيطرة الجماعة إنه “صدر اليوم قراراً رقم (3) لسنة 2016م، بتعيين العميد الركن علي حمود حسين الموشكي نائباً لرئيس هيئة الأركان العامة بوزارة الدفاع، ويرقى إلى رتبة لواء، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وفي منتصف شهر ديسمبر الحالي, أصدر الحوثيون قرارا بتعيين العميد الركن محمد عبدالكريم أحمد الغماري رئيساً لهيئة الأركان العامة بوزارة الدفاع وترقيته إلى رتبة لواء.

ويسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء وبعض المحافظات، منذ أواخر سبتمبر/ أيلول 2014 بمساندة قوات عسكرية موالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح.