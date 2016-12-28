تعز: "فجر الأمل" الخيرية تدشن توزيع سلل غذائية للذين قتلوا منتصف شهر نوفمبر

2016-12-28م الساعة 13:39

التغير – تعز:

بتمويل كريم من الشيخ أبو جميل محمد الطريقي، نفذت امس الثلاثاء مؤسسة "فجر الأمل" الخيرية للتنمية الاجتماعية حملة الشهيد عبد الملك العدني بتوزيع السلة الغذائية لأسرالشهداء الذين سقطوا خلال احداث منتصف شهر نوفمبر المنصرم.

واوضح المدير التنفيذي للمؤسسة، عادل الصبري، أن حملة الشهيد العدني تأتي استجابة للاوضاع المأساوية التي تعيشها تلك الاسر المنكوبة والتي فقدتهاعائلها واستهدفت عدد 64 أسرة في مديرية صالة حيث وتعتبر هذه الحملة امتداداً لحملة اغاثية مولها الشيخ محمد الطريقي ابتدأت بتوزيع الصدقات النقدية للأسر الفقيرة المتضررة من الأحداث في محافظة تعز ،وقال ان هذه الحملة تنفذ كأقل واجب تتشرف المؤسسة بأداءه تجاه هذه الاسر

وبدورها أسر الشهداء و التي فقدت عائلها الوحيد أو أحد أفراد أسرتها تقدمت بالشكر الجزيل للجهات الداعمة والمنفذة لهذه الحملة الاغاثية والتي من شأنها تخفيف المعاناة التي تعيشها الأسر الفقيرة والمنكوبة والمتضررة من الأحداث في تعز..

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