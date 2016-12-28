اكاديمية الموهوبين في سيئون توقع مذكرة تعاون مع مؤسسة الوعي لتنفيذ برامج "الروبوت"

2016-12-28م الساعة 16:09

التغيير – صنعاء:

وقعت أكاديمية الموهوبين بسيئون حضرموت (مكتب الجمعية العربية للروبوت باليمن) مذكرة تعاون مشتركة مع مؤسسة الوعي التنموية بمحافظة عدن.

وتهدف هذه المذكرة إلى وضع إطار عام للتعاون المشترك بين الأكاديمية ومؤسسة الوعي بهدف العمل على تنفيذ ونشر الأنشطة والبرامج الخاصة بعلوم الروبوت والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى برامج الموهوبين في الرياضيات.

وقع المذكرة كلا من المهندس أنور باشغيوان، نائب مدير الأكاديمية، والأستاذ عبد الرحمن الوهاب، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، وحضر مراسيم التوقيع في مقر الأكاديمية كلا من رؤساء أقسام الأكاديمية والمسؤول الإعلامي للمؤسسة.

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