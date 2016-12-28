برعاية مدير عام مكتب الشباب والرياضة بتعز

تكريم الأديب "عبدالخالق سيف" على كتابه النقدي "ملامح شظايا

2016-12-28م الساعة 16:38

التغيير – تعز:

أقيم بمدينة تعز اليمنية امس الثلاثاء فعالية تكريم الأديب اليمني الشاب "عبدالخالق سيف" على شرف صدور الكتاب النقدي "ملامح شظايا" الفائز بجائزة دبي للثقافة والإبداع.

وفي الفعالية التي أقيمت برعاية مدير عام مكتب الشباب والرياضة بتعز، أيمن المخلافي، تم تكريم الأديب عبدالخالق بعد صدور كتابه النقدي ل_"شباب الربيع وما بعده في اليمن". وكان كتاب "ملامح شظايا" قد فاز بجائزة دبي للثقافة والإبداع وجائزة رئيس الجمهورية للشباب.

وأوضح مدير عام مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة، أن هذا التكريم يأتي تقديرا للدور الأدبي للكاتب في ظل الحرب الظالمة التي فرضت على مدينة تعز منذ ما يقارب العامين. وأضاف المخلافي، كتاب "ملامح شظايا" هو نقطة ضوء في سماء مظلمة لبدتها غيوم الحرب والحصار بالسواد، معبرا عن أمله في استمرار إنتاج مثل هذه الأعمال التي تعبر عن حاضر المدينة الوضاء والباعث للحياة.

مؤكدا في الوقت ذاته أن الوزير نايف البكري يبذل جهود كبيرة لتفعيل الأنشطة الشبابية والرياضية في محافظة تعز، وعلى رأسها الإهتمام بالحائزين على جائزة رئيس الجمهورية للشباب.

حضر فعالية التكريم كلا من مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بتعز، الدكتور عبدالرحيم السامعي، ومستشار محافظ محافظة تعز، المهندس نبيل جامل، ورئيس الجامعة اليمنية، الدكتور عبدالقوي المخلافي، وعدد من الأدباء والكتاب والصحفيين والمهتمين.

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