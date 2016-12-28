حباري : مؤسسات الدولة ستعود قريباً الى وضعها الطبيعي وفقاً للدستور وستنتهي المليشيا الانقلابية
قبل 1 ساعة, 33 دقيقة

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2016-12-28م الساعة 17:15

التغيير- مأرب :

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عبد العزيز جباري على اهمية دور منظمات المجتمع المدني في مناهضة المشروع الانقلابي ومناخات عملها في محافظة مأرب والدور المستقبلي المؤمل منها في إطار تعزيز الشراكة الحكومية مع منظمات المجتمع المدني.

وعبر جباري خلال لقائه اليوم في القصر الجمهوري بمحافظة مأرب بممثلي منظمات المجتمع المدني من جمعيات ونقابات ومنظمات حقوقية واتحادات عن شكره للدور الايجابي والجهود التي تبذلها كافة المنظمات في المحافظة..مؤكداً ان مؤسسات الدولة ستعود قريباً الى وضعها الطبيعي وفقاً للدستور والقانون وستنتهي المليشيا الانقلابية .

وقال "الانقلابيين رفضوا كل فرص ودعوات السلام واختاروا الحرب وفرضوها علينا"..مشيراً الى قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية باتت على مقربة من اطراف العاصمة صنعاء.

واضاف نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية "ان المليشيا الانقلابية انهارت اخلاقياً قبل ان تنهار سياسياً وعسكرياً بفعل اعمالها التي لاتمت بصلة الى قيمنا وأخلاقنا الانسانية".

واكد الوزير جباري ان السكوت عن الأخطاء يقود الى كوارث..مشدداً على ضرورة ان تحرص منظمات المجتمع المدني على انتقاد الأخطاء من اجل تصحيحها والتركيز على القضايا الأساسية والابتعاد في العمل عن الحزبية والمناكفات.

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