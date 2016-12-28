وصول جثث قتلى الحوثيين الذين سقطوا في نهم الى صنعاء وحالة هلع وسط المليشيات يدفعها بدعوة مقاتليها الى رفد الجبهات

2016-12-28م الساعة 17:28

التغيير- صنعاء – متابعة خاصة :

سادت حالة من الفزع والخوف لدى مليشيات الحوثي تزامنا مع تقدم الجيش الوطني المقاومة الشعبية في نهم واقترابهم من العاصمة صنعاء .

وقال سكان محليون بصنعاء لــ" التغيير " , بأن مليشيات الحوثي استحدثت العديد من نقاط التفتيش في شوارع العاصمة ونشروا الحواجز الأمنية خوفا من اندلاع مظاهرات من قبل المواطنين الذين لم يستلموا مرتباتهم للشهر الرابع على التوالي في ظل تصريحات لرئيس حكومة الانقلابيين بعدم صرف المرتبات المتأخرة وسوف يتم صرف نصف مرتب شهر ديسمبر فقط وسوف يتم الالتزام بالرواتب من شهر يناير 2017 م .

وقالت وزارة الداخلية القابعة تحت سلطة الحوثيين إنها نشرت 111 نقطة تفتيش في مديريات وشوارع وأحياء أمانة العاصمة , قائلة بأن هذه الخطوة تزامنت مع تعزيزات إجراءات حماية وتأمين العاصمة صنعاء لمواجهة أي مظاهر اختلالات أمنية محتملة.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم نشر المزيد من الحواجز الأمنية ونقاط التفتيش في المدينة.

يأتي ذلك في ظل وصول العديد من جثث مقاتلي الحوثيين من نهم الى صنعاء حيث شيعت المليشيات , أمس واليوم , العديد من جثث قتلاها بعد مصرعهم على أيدي الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في نهم وتقدمهم نحو صنعاء , وقال سكان في الأحياء الشرقية بالعاصمة لــ" التغيير " , بأنهم شاهدوا طقومات تابعة للمليشيا وهي تحمل العديد من الجثث .

في ذات السياق ألقى الحوثيون منشورات على سكان العاصمة صنعاء، تدعوهم "للنفير العام والخروج جميعا إلى ساحات القتال، لحسم المعركة"، الأمر الذي يكشف حالة الانهزام النفسي والعسكري لدى الميليشيات الانقلابية، أكثر من أي وقت مضى.

وبحسب المنشورات التي تداولها نشطاء على المواقع التواصل ونقلتها مصادر اعلامية محلية فإن "الحوثيين دعوا سكان مديرية معين في أمانة العاصمة للنفير العام ، والخروج جميعا ورفد الجبهات بالمقاتلين، حيث حددت اللجنة التحضرية مكانا في شارع الزراعة (وسط العاصمة) للتجمع يوم الخميس القادم" الذي يصادف غدا .

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يدعو الحوثيين سكان العاصمة للخروج والتجمع بشكل جماعي "للقتال"، وهو ما يعكس حالة الانهيار في مقاتلي الجماعة، التي تخوض قتالا ضد اليمنيين منذ نحو عامين.

وحقق الجيش الوطني والمقاومة الشعبية انتصارات كبيرة في عدة جبهات أبرزها نهم وتعز .

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