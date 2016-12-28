المواجهات تشتعل في نهم والمقاومة تتقدم باتجاه مشارف العاصمة صنعاء
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2016-12-28م الساعة 17:54

التغيير- متابعات :

اندلعت مواجهات مسلحة اليوم الاربعاء بين القوات الحكومية والمقاومة من جهة ومسلحي الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق علي صالح من جهة اخرى بمديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر ميدانية ان المواجهات اشتعلت نهار اليوم باتجاه منطقة المدفون، وسد العقران‘.

وذكرت المصادر ان دوي اشتباكات عنيفة سمعت باتجاه جبل المنارة الإستراتيجي.

وقالت مصادر محلية ان المقاومة تواصل تقدمها باتجاه مشارف صنعاء.

وشن طيران التحالف العربي سلسلة من الغارات الجوية على مناطق المدفون ومحلي ونقيل بن غيلان والعقران والمجاوحة شرقي العاصمة .

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