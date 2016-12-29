رصد»: 18 ألف انتهاك لحقوق الإنسان في «حجة» خلال 2016

2016-12-29م الساعة 11:45

التغيير- صنعاء:

كشف تقرير حقوقي رسمي في اليمن عن تسجيل 18667 انتهاكا لميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية بحق أبناء محافظة حجة خلال عام 2016.

وأوضح تقرير ائتلاف المنظمات الحقوقية (رصد) في فرعه بحجة، أن حالات الانتهاك تنوعت بين قتل وتعذيب حتى الموت وإخفاء قسري، واختطاف وتهجير، ومداهمة منازل وقرى، إلى جانب نهب ممتلكات ومصادرة مرتبات، وتحويل المنشآت العامة والخاصة إلى ثكنات عسكرية واستخدام المساجد في بث ثقافة الكراهية والتعبئة الطائفية، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

وأظهر التقرير بلوغ ضحايا القتل 13 حالة نتيجة التعذيب والعبوات الناسفة، فيما سجل حالات الاختطاف والإخفاء القسري بعدد 618، غالبيتهم ناشطون سياسيون وحقوقيون وتربويون وأكاديميون وعمال، بالإضافة إلى عشرات الحالات للأطفال والنساء.

في حين رصدت 432 حالة تعذيب للمختطفين، وتنوعت بين التعذيب حتى الموت، واستخدم مادة الأسيد لإحراق المختطف، وتعذيب وحشي ما أدى إلى إصابة الكثير منهم بشلل نصفي، وإعاقة شبه دائمة، فضلا عن التعذيب النفسي الذي مارسته الميليشيات مع كافة المعتقلين. كما بين التقرير أن 87 حالة مداهمة للقرى والمنازل والمحلات التجارية ونهبها وترويع الساكنين أطفال ونساء، واقتحام منازل مواطنين ونهبها.

وأوضح التقرير أن 104 انتهاكات استهدفت المساجد ودور القرآن الكريم، وفرض خطباء بقوة السلاح وتعميم خطب تدعو إلى التحريض والكراهية وتوسيع دائرة الصراع، مشيرًا إلى أن 3161 انتهاكا تعرض لها أطفال، عبر تجنيدهم بالقوة وإشراكهم في الجبهات، والزج بهم في الصراعات المسلحة، وحرمانهم من التعليم.

وتضمن التقرير ارتكاب الميليشيات 3619 انتهاكا تنوعت بين استحداث نقاط تفتيش واستحداث معسكرات لتدريب الميليشيا، وتنفيذ حملات عسكرية، وزراعة الألغام.

وأشار إلى 1169 حالة انتهاك موزعة بين مصادرة الحقوق ونهب مرتبات موظفين مدنيين وعسكريين تحت ما يسمى بدعم المجهود الحربي، إضافة إلى مصادرة مساعدات الإغاثة الأممية والمشاريع الإنسانية، ونهب مرتبات الأيتام في المحافظة، كما سجل إجمالي حالات النزوح والتهجير القسري والتشريد والملاحقة بـ9150 حالة.

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