(منى) تقدم معونات غذائية وايوائية لاسر الطائفة اليهودية بصنعاء

2016-12-29م الساعة 11:59

التغيير – صنعاء:

قدمت منظمة يمن للاغاثه الانسانية والتنمية (منى) اليوم مجموعة من المواد الغذائية والبطانيات وحقائب الكرامة لعدد ١٨اسرة من الطائفة اليهودية التي رفضت مغادرة اليمن رغم الظروف الانسانية المعقدة التي تمر بها البلاد.

وخلال عملية التوزيع التي تمت اليوم في المدينه السياحية بسعوان بامانة العاصمة قال فاتك عبدالله الرديني رئيس منظمة منى ان استهداف تلك الاسر من ابناء الطائفة اليهودية ياتي استجابة للنداء الانساني الذي تلقته المنظمة وعقب زيارة لطاقمها اطلعوا خلالها على اهم احتياجات تلك الاسر من المواد الغذائية والايوائية.

من جانيه ثمن الحاخام يحي يوسف رئيس الطائفة اليهود في اليمن مبادرة منظمة منى الانسانية التي عكست معاني التكافل والتي حث عليها الدين الاسلامي الحنيف.

واشار الى ان هذه الخطوة هي الاولى من نوعها تقوم بها منظمة يمنية محلية الامر الذي ياتي انطلاقا من شعارها قلب واحد ، امة واحدة، انسانية واحدة.

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