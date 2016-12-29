اللجنة التحضيرية لاتحاد طلاب اليمن يفي الصين يعلنون عن تحضيرات تصعيدية للمطالبة بمستحقاتهم

2016-12-29م الساعة 12:28

التغيير - صنعاء:

أكدت اللجنة التحضيرية لاتحاد طلاب اليمن في الصين عن تحضيرات تصعيدية بخصوص تسليم مستحقاتهم التى لم تسلم للآن وذلك بعد تهديدات طالت مئات من الطلاب بإنتهاء إقامة الطلاب في خال عدم تسديد رسومهم الدراسية مما يؤدي بهم للترحيل خارج الصين جاء ذلك في بيان صادر عن اتحاد طلاب اليمن في الصين

وقالت اللجنة في بيان لها، حصل "التغيير" على نسخة منه، " نلاحظ عدم التعاطي بمسئولية وجدية كاملة مع هموم ومشاكل الطلاب وعدم مراعاة حالة الغليان المتصاعدة في صفوف الطلاب والتي تهدد بالانفجار في أي وقت فقد طال الانتظار وبلغت القلوب الحناجر وللأسف في الوقت الذي يتلقى فيه الطلاب انذارات الفصل يتعامل المسئولون في البعثات الدبلوماسية وفي الجهات الحكومية ببرود ولا مبالاة تشعر الطلاب بحرب منظمة تجاههم و سينجم عنها تداعيات خطيرة تهدد بانهيار مستقبل الطلاب ومعيشتهم في بلد المهجر ".

واضافت ان " الهيئة الإدارية لاتحاد طلاب اليمن في الصين تعلن عن تشكيل لجنة تصعيد طلابية متخصصة تتبنى خطوات تصعيدية مزمنة يترتب عليها فعاليات احتجاجية تدريجية وصولاً إلى مرحلة الاعتصامات المفتوحة في السفارة والملحقية واغلاقها تماماً حتى يتم الاستجابة لمطالب الطلاب وحلها بشكل عاجل وفوري لا يقبل التسويف والمماطلة لأنها مرتبطة بمصائرهم ومستقبلهم في الغربة"

(التغيير) ينشر نص البيان :

تابعنا باهتمام بالغ التوجيهات الرئاسية الصادرة بحل مشاكل الطلاب المبتعثين في أسرع وقت ممكن وإعلان الحكومة عن تخصيص مبالغ مالية وتشكيل لجان تتولى الصرف والوعود الرنانة بحل جميع مشاكل الطلاب الموفدين بالخارج الذين انقطعت بهم السبل ومع أننا ندرك المرحلة الصعبة التي تمر بها بلادنا وصبر الطلاب لفترات طويلة تقديراً منهم للواقع ولكن الأمور بدأت تخرج عن قدرة التحمل وغياب الحس المسئول في تفهم مطالب الطلاب جعلهم لا يجدون مناصاً من التصعيد والضغط على الجهات الحكومية والرسمية والبعثات الدبلوماسية بالخارج للنهوض من حالة النوم العميق والركود القاتل واستشعار المشاكل الصعبة التي تواجه أبناءهم الطلاب بكل مسئولية والتحرك الجاد والفوري لحلها واتخاذ التدابير لتجنب استمرارها فنحن نعاني ظروف قاسية ينعدم التعامل المسئول معها من قبل الحكومة وبعثاتها الدبلوماسية إنها ليست فقاعات إعلامية ولا قضايا بالإمكان تأجيلها والتعامل معها ببرود إن مشاكل الطلاب تضر بمستقبلهم ومصائرهم في بلدان الابتعاث والذي سيترتب عليه الطرد من جامعاتهم وانهيار مستقبلهم ومشوارهم الدراسي واننا إذ نلاحظ عدم التعاطي بمسئولية وجدية كاملة مع هموم ومشاكل الطلاب وعدم مراعاة حالة الغليان المتصاعدة في صفوف الطلاب والتي تهدد بالانفجار في أي وقت فقد طال الانتظار وبلغت القلوب الحناجر وللأسف في الوقت الذي يتلقى فيه الطلاب انذارات الفصل يتعامل المسئولون في البعثات الدبلوماسية وفي الجهات الحكومية ببرود ولا مبالاة تشعر الطلاب بحرب منظمة تجاههم و سينجم عنها تداعيات خطيرة تهدد بانهيار مستقبل الطلاب ومعيشتهم في بلد المهجر .

وعليه وانطلاقاً من المسئولية الملقاة على عاتقنا واستجابة لخطورة اللحظة الراهنه فإن الهيئة الإدارية لاتحاد طلاب اليمن في الصين تعلن عن تشكيل لجنة تصعيد طلابية متخصصة تتبنى خطوات تصعيدية مزمنة يترتب عليها فعاليات احتجاجية تدريجية وصولاً إلى مرحلة الاعتصامات المفتوحة في السفارة والملحقية واغلاقها تماماً حتى يتم الاستجابة لمطالب الطلاب وحلها بشكل عاجل وفوري لا يقبل التسويف والمماطلة لأنها مرتبطة بمصائرهم ومستقبلهم في الغربة .

وبناء عليه نهيب بكل اخوتنا وزملائنا الطلاب الاستعداد التام للمراحل التصعيدية التي سيتم الإعلان عنها في خطوات متسلسلة بحسب الحالة والاستجابة ، كما ندعوا الرئاسة والحكومة والبعثات الدبلوماسية الاضطلاع بمسئولياتهم والتعاطي الايجابي والعاجل مع المشاكل المطروحة أمامهم تلافياً لتضرر الطلاب وانهيار مستقبلهم ونأمل في الاستجابة المسئولة معنا لما فيه الصالح العام ونسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه الخير والسداد والله ولي التوفيق .

صادر عن اتحاد طلاب اليمن في الصين

الهيئة الإدارية لاتحاد طلاب اليمن في الصين

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