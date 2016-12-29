رئيس جامعة تعز يتفقد سير الدراسة في كليات الطب والآداب والعلوم

2016-12-29م الساعة 12:54

التغيير – تعز:

تفقد، رئيس جامعة تعز، الأستاذ الدكتور، محمد الشعيبي، صباح الأربعاء، سير العملية التعليميه بكليات الطب والآداب والعلوم، بحبيل سلمان.

وفي الزيارة طاف رئيس الجامعة، في القاعات الدراسية في كلية الطب، والتقى بالطلاب الذين يدرسون حالياً بمبنى كلية العلوم، والمستجدين مستوى أول، وتجول أ.د. الشعيبي، في عدد من الأقسام بكلية العلوم والمختبرات الحديثة، متعرفاً من أعضاء هيئة التدريس على برنامج المحاضرات، والخطط الأكاديمية المعدة للعام الجامعي 2016-2017.

كما زار أ.د. الشعيبي، كلية الآداب، مستمعاً خلال طوافه في قاعات الكلية، لعدد من الدكاتره والطلاب الذين قدموا لمحة مختصرة عن نشاط الكلية وبرامجها التعليمية خلال الفترة المقبلة.

وأكد رئيس الجامعة خلال الزيارات، على ضرروة توفير الأجواء الملائمة لاستقرار الدراسة، ومواصلة الطلاب تعليمهم الجامعي. مثنياً على جهود الهيئات التدريسية في إعداد برامج وخطط طموحة بغية إدماج الطلاب في النشاط الجامعي والتخفيف من أعباء الحرب النفسية والمعنوية التي طالت الجميع دون استثناء.

رافقه في الزيارة التفقديه، عميد كلية الطب، د. ابوذر الجندي، ونائب عميد كلية العلوم، د جمال الرامسي، ورائد الشباب بكلية الآداب، د. سعيد أسكندر.

على صعيد منفصل، التقى الاستاذ الدكتور، الشعيبي بمكتبه بحبيل سلمان، بالطلاب الحاصلين على دبلوم الاي تي IT، مستمعاً لمشاكلهم ومطالبهم فيما يخص استكمال الدبلوم والانتقال إلى البكالوريوس.

وأكد أ.د. الشعيبي، في اللقاء ضرورة أن يتم إعداد مفردات موحدة بالمواد التخصصيه، إضافة إلى نظام التجسير، إذا كانت الكلية لديها القدرة على التدريس الخاص، وفيما لا يتعارص مع أنظمة ولوائح الجامعة. حضر الاجتماع عميد كلية الهندسة د. عبد الغني الصبري.

تجدر الإشارة إلى أنه قد تم نقل كلية الآداب إلى كلية العلوم التطبيقيه بحبيل سلمان نظرا لظروف الحرب، كون موقعها السابق على خط المواجهات الساخنة، بجانب القصر الجمهوري، ما أدى إلى إغلاقها.

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