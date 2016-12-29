الرئيس هادي يعود الى عدن بعد زيارة تفقدية لحضرموت

2016-12-29م الساعة 16:08

التغيير – صنعاء:

عاد الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية الى العاصمة المؤقتة عدن ومعه رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر بعد زيارة ميدانيه ناجحة لمحافظة حضرموت التقى خلالها بقيادات السلطة التنفيذية والعسكرية والامنية والشخصيات الاجتماعية والشباب والمرأة ومنظمات المجتمع المدني بالمحافظة لتلمس احتياجاتهم والوقوف على متطلبات ابنائها على صعيد التنمية .

كما تفقد الرئيس المنشئات النفطية في وادي حضرموت واطلع على وتيرة العمل والانتاج بشركة بترو مسيله النفطية للوقوف على واقعها وتفعيل اداءها ووجه القائمين عليها بتعزيز المساهمة المجتمعية لخدمة المجتمع.

و التقى الرئيس ومعه رئيس الوزراء محافظي حضرموت وشبوه والمهرة والقيادات الامنية والمصالح الايرادية في اطار اقليم حضرموت لما من شانه تعزيز الامن واستتبابه وتفعيل وتنظيم تحصيل الموارد المالية.

و قام الرئيس صباح اليوم بوضع حجر الاساس لانشاء كلية الشرطة لاقليم حضرموت كثمار اوليه لنتائج زيارته للمحافظة.

وقد كان في وداع الرئيس هادي ومرافقيه بمطار الريان الدولي اليوم كل من محافظ حضرموت اللواء احمد سعيد بن بريك ووزير الثروة السمكية فهد كفاين وقائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج البحسني وعضو مجلس الشورى اللواء عبد الرحيم عتيق وقيادة قوات التحالف العربي في حضرموت وعدد من المسوؤلين والشخصيات الاجتماعية في المحافظة.

وقد عبرت السلطات التنفيذية والعسكرية والمواطنين وكافة شرائح المجتمع عن شكرهم وامتنانهم لهذه الزيارة المباركة ونتائجها المثمرة للمحافظة والاقليم والوطن عموم .

جاء ذلك في سياق حديث قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج البحسني بوصفه زيارة فخامة رئيس الجمهورية إلى حضرموت بالتاريخية من خلال نتائجها التي فاقت كل التوقعات والطموحات في هذه المرحلة التي يمر بها اليمن.

وقال اللواء البحسني في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)نسخة منه" التقى فخامة الرئيس خلال زيارته لحضرموت بقيادة المحافظة وجمع كبير من القوى السياسية والاجتماعية والشباب والمرأة ومختلف شرائح المجتمع وتم الاعلان عن مشاريع طموحة والتي تمثل أهمية كبيرة بالنسبة لحضرموت".

واضاف" ان فخامة الرئيس يعرف جيداً خصوصية حضرموت ويعرف جيداً مزاج أهلها ،وكل من عمل معه اثناء تواجده في مختلف مواقع المسؤولية خلال السنوات الماضية يعرف جيداً مدى التقدير والاهتمام الذي يوليه بمحافظة حضرموت ويعرف متطلباتها واحتياجاتها بصورة دقيقة".

وأوضح قائد المنطقة العسكرية الثانية ،ان فخامة الرئيس وجه الحكومة باعتماد مشاريع خمس طرق حيوية وهامة وهي طرق المعدي - سيؤن ، وطريق القبلية، وطريق رسب ـ ساه ،وطرق غيل بن يمين والطرق والشوارع الرئيسية لعاصمة محافظة المكلا ، اقر إنشاء جامعة حضرموت بالوادي، وإنشاء كلية الشرطة، ورفع مستوى مستشفى سيئون الى مستوى الهيئة ،وتوفير متطلبات تأثيث جميع المدارس ،ووعد بمحطة كهرباء لتغطية احتياجات الساحل في اقرب وقت ممكن.

ولفت الى ان كل تلك المشاريع حُدد بالضبط الجهة المسؤولية عن تنفيذها ومواعيد التنفيذ والتي ستجعل مصداقية فخامة الرئيس مع المواطنين في المحافظة على درجة كبيرة من الفهم.. مؤكداً ان المواطنين يشعرون بالسعادة والرضى عن نتائج هذه الزيارة

وعلى المستوى العسكري والأمني في المحافظة أكد اللواء البحسني ان فخامة الرئيس وجه بتوفير كل ما يلزم لتعزيز قوات النخبة وقوات الأمن عدداً وعتادا ..مشيراً الى ان الرئيس يشدد في كل مرة على ان قوات النخبة وقوات الأمن يجب رفع كفاءتها وقدرتها باعتبارهما صمام أمان لتنفيذ كل ما نطمح إليه في المجالات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى.

وقال قائد المنطقة العسكرية الثانية "هنيئاً لحضرموت هذه الزيارة ونتائجها التاريخية العظيمة ،وهنيئاً لها لما تحمله وتكنه لها قياد الوطن الحكيمة ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية من تقدير واهتمام".

رافق فخامة الرئيس خلال الزيارة مستشاريه ياسين مكاوي وعبدالعزيز المفلحي ومدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي وعدد من الوزراء والنواب والقيادات الامنية والعسكرية.

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