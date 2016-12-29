إحياء أربعينية المصور "أواب الزبيري" في تعز

2016-12-29م الساعة 16:48

التغيير – تعز:

أقيمت صباح اليوم فعلية إحياء أربعينية الشهيد أواب الزبيري في قاعة النفط بتعز، وسط حضور كبير لصحفيين وإعلاميين ونشطاء الى جانب أصدقاء ومحبي المصور الصحفي الذي استشهد أثناء قيامه بعمله الصحفي، قبل أربعين يوماً في تفجير المليشيا لأحد المنازل بحي العسكري.

وأشار الأستاذ طارق الزبيري، والد الشهيد أن المدينة إختارت المقاومة وهي تعلم جيداً حجم التضحيات التي ستقزمها، في عذا الطريق، مؤكداً أن أبناء تعز لن يحيدوا عن طريق المقاومة مهما بلغت تلك التضحيات، معتبراً ابنه الشهيد أواب أحد تلك التضحيات العظيمة، الاي تزيد المدينة إصراراً على الإستمرار في المقاومة.

وشارك في إحياء أربعينية الشهيد شخصيات سياسية وأكاديمية وإجتماعية بارزة، حيث ألقى رئيس جامعة تعز الدكتور محمد الشعيبي، كلمةً أثنى فيها على مناقب الشهيد خلال مسيرته الدراسية في قسم الإعلام بجامعة تعز، مشيداً بالوقت ذاته بدوره في تغطية الأحداث في مدينة تعز على مدار عامين.

من جانبه تطرق الصحفي محمد عثمان، في كلمة شبكة تعز الإخبارية وإعلاميي تعز، تطرق لدور الشهيد في كشف جرائم المليشيا والإسهام بعدة أعمال صحفية وفنية وإنسانية عديدة، مؤكداً أن صحفيي وإعلاميي تعز سيستكملون نهج أواب ومن سبقه من شهداء الكلمة والصورة، في النضال لأجل الحقيقة وعدم الرضوخ لأدوات القمع والإستهداف المباشر.

وعلى هامش فعالية التأبين أقيم معرض للصور الفوتوغرافية يحاكي حياة المصور ويستعرض أهم أعماله التي تركت بصمة واضحة في عالم الصور والمجالات الصحفية والفنية والإنسانية.

وإلى جانب عمله كمصور في شبكة تعز الأخبارية كان الزبيري يعمل لدى مجموعة عالمي للإنتاج الإعلامي وعضواً في تكتل جميعنا تعز، بالإضافة الى كونه طالبا في قسم الإعلام بكلية الآداب، جامعة تعز.

شبكة تعز الإخبارية T. N. N

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