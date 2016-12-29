دفعة جديدة من جرحى تعز يصلون عدن استعدادا لمغادرة البلاد الى تركيا لتلقي العلاج

2016-12-29م الساعة 17:18

التغيير – تعز:

وصلت الى العاصمة المؤقتة عدن اليوم الخميس دفعة أولى من جرحى الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المقرر سفرهم الى جمهورية تركيا لتلقي العلاج .

وكانت الحكومة التركية قد وافقت على استقبال ثلاثمائة من جرحى تعز لتلقي العلاج في مستشفياتها بعد زيارة لمحافظ المحافظة علي المعمري الى تركيا ولقائه عدد من المسؤولين الاتراك في أكتوبر المنصرم .

ووصل عدن مائة وثمانية وخمسون جريحا مع مرافقيهم حيث من المقرر أن يغادروا البلاد الى تركيا لتلقي العلاج غدا الجمعة بعد استكمال كافة الاجراءات المتعلقة بسفرهم

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