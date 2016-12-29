مستشفى الكويت الجامعي ينهب مرتبات الممرضات التي تدفعها المنظمات الدولية
قبل 9 ساعة, 36 دقيقة

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2016-12-29م الساعة 12:30

التغيير – صنعاء:

 اكدت مصادر طبية في مستشفى الكويت ان إدارة المستشفى  صادرت مرتبات  العديد من  الممرضات التي تتكفل منظمات دولية بدفعها .

واضافت المصادر ان  ادارة  المستشفى اشترطت على الممرضات كتابة تنازل عن المرتبات السابقة لصرف مرتبات جديدة , في ممارسات وصفتها المصادر بالمجحفة والابتزازية .

واشارت المصادر ان الادارة الجديدة حولت المستشفى الى اقطاعية خاصة , وحولوا المستشفى  من وضيفته الاساسية كمستشفى جامعي مجاني الى مستشفى استثماري ودفع كافة الرسوم اضعاف مضاعفة على كافة الخدمات التي يقدمها , في وقت لم تعرف اين تذهب تلك الإيرادات الكبيرة .

وكان مدير المستشفى قد ابرم اتفاقات مع شركات ادوية لاحتكار ترويج ادويتها داخل المستشفى وبشكل يجعل المرضى عرضة لممارسة الاحتكار عليهم واجبارهم على شراء ادوية بعينها دون غيرها , ويحرم الطبيب و المريض من اختيار الدواء المناسب والجودة المناسبة .

وتأتي عملية الابتزاز التي تقوم بها ادارة المستشفى للمنظمات و شركات الادوية التي تستلم منها مبالغ كبيرة مقابل اعمال واهميه تتمثل في طلاء الجدران و اصلاح النوافذ .

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