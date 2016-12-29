بينهم قائد مدرسة الحرس الجمهوري العميد ناصر حميد

طائرات التحالف توقع مجزرة كبيرة في صفوف ضباط وجنود مليشيات الحوثي وصالح بذمار ( بعض الأسماء )

2016-12-29م الساعة 22:23

التغيير- متابعات :

كشفت مصادر محلية في مدينة ذمار عن حصيلة الغارات العنيفة التي شنتها طائرات التحالف صباح يوم أمس على معسكر الاستقبال التابع للقوات الحرس الجمهوري بالمدينة.

وقالت المصادر بأن طيران التحالف شن 7 غارات عنيفة على المعسكر ، أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من مسلحي الحوثي وصالح بينهم قيادات عسكرية.

موضحة بان القصف وقع أثناء حشد جماعة الحوثي وصالح لعناصرها المسلحة في المعسكر لرفد جبهات القتال التي تعاني من نقص في المقاتلين جراء المعارك العنيفة مع قوات الجيش والمقاومة.

مشيرة إلى أن القصف اسفر عن مقتل نحو 25 من مسلحي الحوثي وصالح وإصابة العشرات بينهم قيادات عسكرية .

وكشفت المصادر بأن من بين القتلى قائد مدرسة الحرس الجمهوري في المعسكر العميد ناصر حميد و الملازم فكري العلاف والملازم ياسر البصلاني وعدداً من جنود الحرس الموالي لصالح ومسلحين حوثيين.

وأكدت المصادر بأن الغارات احدثت انفجارات وحريق في الأسلحة التي كانت متواجدة في المعسكر ومنها دبابات وعربات عسكرية كان تجهز لنقلها لجبهات القتال في تعز.

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