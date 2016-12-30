حفل تسليم واستلام بين قيادة الجالية اليمنية في النرويج السابقة والقيادة المنتخبة

2016-12-30م الساعة 12:14

التغيير – صنعاء:

أقيم يوم أمس في مدينة " استفنجر " بمملكة النرويج حفل تسليم ، وإستلام بين قيادة الجالية اليمنية السابقة ممثلة برئيسها السابق الأخ "حمدي العريقي " والإدارة المنتخبة الجديدة ممثلة برئيس مجلس الادارة الاخ " عبدالناصر المكرمي".

بحضور جمع كبير من أبناء الجالية اليمنية من مختلف مدن النرويج

وفي الحفل الذي بدأ بآيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة لرئيس مجلس إدارة الجالية السابق' استعرض فيها عدد من الإنجازات التي رافقت فترة عمله ، وأجاب خلال مداخلته على عدد من إستفسارات أعضاء الجالية ، متعهدا بتقديم العون والاستشارة والوقوف الى جانب القيادة المنتخبة الجديدة .

كما ألقيت عدد من الكلمات خلال الحفل أشادت جميعها بالاسلوب الديمقراطي التي انتهجته الجالية اليمنية في النرويج والتزامها بالعمل المؤسسي والديمقراطي داعين باقي جاليات اليمن في أنحاء العالم بالسير على هذا النهج .

من جانبه ألقى رئيس مجلس الادارة للجالية الجديد "عبدالناصر المكرمي " كلمة قال فيها

لا يسعني الا أن اتقدم بوافر شكري وعظيم امتناني لجميع اعضاء الجالية اليمنية في النرويج على ثقتهم الغالية الذي منحوني اياها ، واسأل الله العلي القدير أن يعينني على تحمل الامانة وأن أكون عند حسن ثقتكم ، وأن يعينني على خدمة إخواني اليمنيين المتواجدين في جميع مدن النرويج.

وأكد المسؤول الاعلامي للجالية "محرم عبيد " في كلمة له على ضرورة التنسيق ، وتبادل الخبرات بين كل الهيئات المنتخبة للجاليات اليمنية في جميع دول العالم ، والتشبيك من أجل خدمة اليمنيين في المهجر ، وربطهم بالوطن الأم اليمن ، والدفاع عن حقوقهم ، وحمايتهم من التعسفات التي تطالهم في كل مكان ، ورعايتهم ، والإهتمام بهم

وأختتم الحفل بقيام الإدارة السابقة للجالية بتسليم جميع مستلزمات الجالية للقيادة الجديدة ، وأطلاعهم على بعض التفاصيل والآليات ، واللوائح المتبعة في سير عمل الجالية

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