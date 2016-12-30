يناقش مع رئيس الخطوط الجوية اليمنية توفير تذاكر سفر للخريجين اليمنيين في مصر

السفير مارم يلتقي بعدد من السفراء العرب المعتمدين بالقاهرة

2016-12-30م الساعة 12:18

التغيير – القاهرة:

تلبية لدعوات متعددة، وفي اطار تطوير اواصر الاخوة بين بلدنا والبلدان العربية الشقيقة قام السفير محمد علي مارم سفير بلادنا في جمهورية مصر العربية يوم أمس الخميس بلقاء عدد من السفراء العرب المعتمدين في جمهورية مصر العربية، حيث ألتقى كلا على حدة بسعادة السفراء أحمد عبدالعزيز قطان سفير المملكة العربية السعودية ومندوبها الدائم في جامعة الدول العربية وحبيب محمد هادي الصدر السفير العراقي وجمعة مبارك الجنيبي سفير دولة الأمارات العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.

وفي اللقاءات رحب السفراء العرب بالدكتور مارم مشيدين بالعلاقات المتميزة بين بلدانهم وبلدنا، مؤكدين على موقف حكومات بلدانهم مع الشرعية اليمنية متمثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي.

من جانبه اكد السفير مارم على ان ثقة الحكومة اليمنية بأشقائها العرب داعيا الى التواصل المستمر والدائم شارحا تطورات الاحداث في اليمن منذ الحروب الستة في صعدة مرورا بثورة 11فبراير 2011م ومبادرة دول مجلس التعاون وتشكيل مؤتمر الحوار الوطني الذي ضم كل اطراف العمل السياسي والاطياف الاجتماعية ولم يستثن احد بما فيها جماعة الحوثي وصالح واستمر عمله قرابة العام منجزا مخرجات تاريخية لحوار اليمنيين منها مشروع دستور ليمن اتحادي تتحقق فيه المواطنة المتساوية والتوزيع العادل للثروة ولكن الانقلابين تنكروا للمخرجات رغم شراكتهم في انجازها واستغلوا قضية الجرعة السعرية للمشتقات النفطية وقاموا بالانقلاب على الشرعية وسيطروا على مؤسسات الدولة وتمددوا في المحافظات اليمنية بقوة السلاح وبالأفكار المتطرفة التي تدمر الاوطان واستطاعت الشرعية الان استعادت معظم المحافظات وسعت جاهدة لتحقيق السلام على الأسس المعترف بها عربيا واقليميا ودوليا كالمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار وقرارات مجلس الامن ولذلك ذهبت الحكومة الى مشاورات سويسرا والى الكويت لكي تجنب البلاد مزيدا من المعاناة ولتخرج اليمن من هذه المحنة التي ادخلتها اليه هذه الجماعة الانقلابية وبتأييد ودعم خارجي ملموس.

من جانبهم ثمِّن السفراء العرب مواقف الحكومة اليمنية في السعي للسلام الآمن، متمنيين لليمن الخروج عاجلا من هذه المحنة، ومرحبين بالسفير مارم كعضو جديد وفعال في الدبلوماسية العربية على أرض الكنانة.

وكان السفير مالم قد ألتقى في وقت سابق بالكابتن احمد مسعود العلواني رئيس مجلس ادارة الخطوط الجوية اليمنية وبحضور خالد النعمي المدير الاقليمي لليمنية في القاهرة لمناقشة السبل الكفيلة لتوفير تذاكر عودة للخريجين اليمنيين في مصر، وفي اللقاء تم استعراض ما سبق من توجيهات دولة رئيس الوزراء بشان تذاكر سفر الخريجين وتقييم ما تحقق منها حتى الان وتم حصر اعداد الذين تم تسفيرهم من قبل الخطوط اليمنية واسباب توقف ذلك والاعداد المتبقية من الخريجين وتم الاتفاق مع الخطوط اليمنية واللجنة المشكلة لمتابعة هذا الامر لترتيب رحلات لليمنية للطلاب الخريجين وتنظيم الامر مع وزارة التعليم العالي والمالية بناء على توجيهات دولة رئيس الوزراء.

كما تم الاتفاق على اعداد كشوفات بمن تبقى من الطلاب الخريجين الموجودين في مصر ووجه السفير الملحقية الثقافية بإعداد كشوفات بهم خلال اسبوع من تاريخه ليتم تقديمة الى وزارة التعليم العالي مؤملين من الطلاب الخريجين التوجه للملحقية الثقافية لتسجيل بياناتهم ليشملهم هذا الكشف.

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