تدشين حملة نظافة شاملة في مديرية الحالي بالحديدة

2016-12-30م الساعة 12:24

التغيير- أحمد كنفاني:

دشن رئيس لجنة الخدمات عضو الهيئة الادارية بالمجلس المحلي بمحافظة الحديدة أحمد الحليصي بمعية المدير العام التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين عبدالاله الاهدل اليوم بمديرية الحالي حملة نظافة شاملة والتي ينفذها صندوق النظافة بالتعاون مع منظمة كير.

وفي تدشين حملة النظافة التى يشارك فيها 120عاملا ومن المعدات 12 قلاب وفرامتيين و2 شيولات وبحضور ممثلي المنظمة أكد الحليصي أهمية الحملة التي ينفذها صندوق النظافة بالتعاون مع منظمة كير والهادفة إلى اظهار مديرية الحالي بالمظهر الذي يليق بها.

واشاد بجهود القائمين على صندوق النظافة وعلى رأسهم قيادة الصندوق والقيام بدورهم على اكمل وجه دون كلل او ملل بالرغم من كل الظروف والتحديات التي تواجههم فى تنفيذ انشطتهم وشحة الامكانيات والدعم المقدم.

وأكد دعم ومساندة السلطة المحلية في المحافظة لصندوق النظافة وبما يسهم في تحقيق الدور المناط بهة وأداء االواجب الملقى على عاتقه والحفاظ على المظهر العام للمحافظة ومديرياتها المختلفة.

مبدياً استعداد قيادة المحافظةو تذليل الصعاب وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لما من شأنه نجاح اعمال الحملة.

فيما عبر المدير العام التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين في المحافظة عن سعادته البالغة بتدشين هذه الحملة التي جرى الاعداد لها جيدا والاتفاق مع منظمة كير على تنفيذها.

واشار الى ان تنفيذ مثل هذه الحملات من الصندوق تأتي مكملة لجهود عمال النظافة ومساندة لهم في المناطق التي يقومون بأداء واجبهم فيها وضمن الجهود الحثيتة والمتواصلة التي يبذلها الصندوق لاظهار المحافظة بالمظهر اللائق بها امام زوارها ومرتاديها والحفاظ على البيئة التي حباها الله بها.

ودعا الاهدل المواطنين إلى التفاعل الايجابي مع الحملة في رفع المخلفات ووضع القمامة في الأماكن المخصصة لها للحفاظ على نظافة وجمال المدينة.

واشاد بدور ودعم منظمة كير في تنفيذ الحملة والتي تمثل في توفير المكانس والمخارش والعربات والبدلات والجزمات والقفازات والطاقيات.

آملا أن تحذو بقية المنظمات حذو منظمة كير والاسهام في دعم أعمال ومشاريع الصندوق وبما يحقق رفع مستوى النظافة في المحافظة.

فيما عبر عدد من المواطنين الحاضرين في موقع التدشين عن ارتياحهم لما شاهدوه وبما لمسوه من من تعاون إيجابي ونشاط ادارة الصندوق والعاملين فيه واداءهم واجبهم على اكمل وجه وبما يخدم المحافظة وابناءها وخدمة مجالات التنمية فيها بالرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن.

واشارو الى ان قيام الصندوق كذلك خلال هذه الايام بتنفيذ اعمال التحسين لعدد من شوارع المحافظة من تشجير مثلثات ومفترق الشوارع الرئيسية والفرعية وتأهيل الحدائق وانارتها وتركيب استراحات فيها اضافت رونقا رائع للمظهر العام لمديريات مركز المحافظة واعادت جمالها كما كانت عليه في السابق.

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