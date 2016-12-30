منتدى النهضة للتنمية يدشن مشروع توزيع الملابس للفئات الأشد فقرا

2016-12-30م الساعة 12:31

التغيير – صنعاء:

دشن منتدى النهضة للتنمية الشبابية -عضو ائتلاف الإغاثة الإنسانية- مشروع توزيع الملابس للفئات الأشد فقرا في مدينة تعز، بدعم من مؤسسة لأجلك ياعدن وتنسيق ائتلاف الإغاثة الإنسانية-تعز.

وبلغ اجمالي الملابس الموزعة مايزيد عن 1100 قطعة، بالإضافة إلى توزيع أحذية وألعاب أطفال.

ووزعت 60 بدلة و130 قطع ألعاب للأطفال المصابين بمرض السرطان، كما وزعت عدد 515 قطعة من الملابس المنوعة للأسر الأشد فقرا في مدينة النور غربي مدينة تعز بالتعاون مع مبادرة وادي الخير.

وفي السياق وزع منتدى النهضة 340 جاكت برد و63 من الأحذية للمحتاجين في مناطق مختلفة شرق وغرب مدينة تعز، بالتعاون مع مبادرة حبي لها.

الجدير ذكره أن عملية توزيع الملابس لازالت مستمرة وسيتم استكمالها في الأيام القادمة لاستهداف أكبر عدد من الأسر الفقيرة والمحتاجة والأشد فقرا في مدينة تعز

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