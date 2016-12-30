قائد اللواء 21 ميكا: معركة عسيلان حسمت خلال ساعات ولن ننتقم وعلى المغرر العودة إلى رشدهم 9:34م

2016-12-30م الساعة 13:07

التغيير – صنعاء:

أكد قائد اللواء 21 ميكا ثبات وصمود كافة الوحدات العسكرية في ميادين الشرف والبطولة ومواصلة النضال والتضحية حتى تحرير كامل تراب الوطن من قبضة ميليشيات الحوثي والمخلوع الانقلابية.

وقال العميد جحدل حنش في حديث للمركز الإعلامي للقوات المسلحة إن الانتصارات التي حققها أبطال الجيش في جبهة عسيلان جاءت تنفيذا للخطة المرسومة من القيادة السياسية والعسكرية والتحالف العربي، مشيرا إلى أن معركة تحرير جبلي السليم والعلم تمت خلال ساعات.

وأشاد العميد حنش بالتضحيات الاسطورية لأبناء القوات المسلحة واستبسالهم في المعركة التي خاضوها ضد الميليشيات في جبهة عسيلان محافظة شبوة. مؤكدا أن وحدات الجيش على أهبة الاستعداد وفي أعلى مستوى من الجاهزية القتالية لاستكمال دحر الانقلابيين من بقية مناطق عسيلان وترسيخ الأمن والاستقرار في كافة أرجاء الوطن.

وثمن قائد اللواء 21 ميكا الدور الأخوي الداعم للشعب اليمني وقيادته الشرعية من قبل قوات التحالف العربي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

مضيفا: "نطمئن أبناء الشعب بأن مهمتنا الأولى هي حماية الوطن وتخليص الوطن من شر الميليشيات الانقلابية، ونحن لا نحمل أي رغبة في الانتقام كما يروج له إعلام الانقلابيين". داعيا المغرر بهم في صفوف الميليشيات للعودة إلى رشدهم والانضمام إلى الشرعية والالتحاق بصفوف الجيش والمشاركة في شرف الدفاع عن الوطن وحمايته من كل من يفكر بالمساس بأمنه واستقراره.

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