صدور قرارا بتعيين نصر باغريب مستشاراً لجامعة عدن لشؤون الاعلام

2016-12-30م الساعة 13:10

التغيير - عبدالرحمن باهارون:

أصدر أ.د.الخضر ناصر لصور رئيس جامعة عدن القرار رقم (582) لعام 2016م، بتعيين /نصر مبارك أحمد باغريب مستشاراً بجامعة عدن لشؤون الاعلام.

وأستند القرار على القرار الجمهوري بالقانون رقم (18)، بشأن الجامعات اليمني وعلى القرار الجمهوري رقم (120) لعام 2016م..، وقد نص قرار التعيين على إبلاغ من يلزم بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره.

يشار أن الأخ/نصر باغريب، هو عضواً في منظمة الصحفيين العالمية، وعضواً في نقابة الصحفيين العرب، وأنتخب في 14 أبريل 2010م عضواً في الهيئة القيادية لنقابة الصحفيين بمحافظة عدن، وحاصل على بكالوريوس إعلام وعلاقات عامة ودبلوم عالي في الإعلام، ويحضر حاليا للماجستير، وعين في 2008م، معيداً ومحاضراً بقسم الصحافة والإعلام بكلية الاداب بجامعة عدن، وتم تكليفة لقيام بمهام مدير عام الإعلام بجامعة عدن في 2008م، ثم عين رسمياً في 2013م مديراً عاما للإعلام بجامعة عدن حتى الـ 5 ديسمبر 2016م.

= الخبرات العملية:-

- صحفي بوكالة أنباء عدن 1989م، ثم بوكالة الانباء اليمنية سبأ 1990م، حتى العام 2008م.

- رئيس تحرير موقع (عدن المنارة) الالكتروني الاخباري المستقل.

- سكرتير تحرير مجلة "الاقتصادية" الصادرة عن وكالة الأنباء اليمنية سبأ.

- سكرتير تحرير صحيفة "السياسية" الصادرة عن وكالة الأنباء "سبأ".

- مدير تحرير صحيفة "صوت المغتربين" الأهلية 1997م.

- سكرتير تحرير صحيفة "آفاق جامعية" الصادرة عن جامعة عدن 2002م – 2005م، وكاتب عمود ثابت بالصفحة الأخيرة.

- مساهم في إدارة التحرير الصحفي بصحيفة 14 أكتوبر اليومية بعدن 1995م– 2009م، ومعد صفحة يومية للأخبار والتقارير للإحداث الإقليمية والدولية (صفحة عرب وعالم).

-محرر اول بصحيفة حضرموت وصحيفة الأحقاف.

- المحرر الأول والمساهم بتأسيس الملحق الاقتصادي الأسبوعي "الاقتصادي" الصادر عن صحيفة 14 أكتوبر بعدن.

- كاتب عمود أسبوعي "آفاق اقتصادية" بملحق " السوق" الصادر عن صحيفة الجمهورية منذ التأسيس وحتى توقفه 2009م.

- الإشراف على عدد من برامج التدريبات التطبيقية لطلاب قسم الصحافة والإعلام.

- عضو بلجان الإعداد لعدة كتب توثيقية لفقداء جامعة عدن مثال: كتاب عن الفقيد الدكتور/ صالح الصايلي 2002م، والفقيد الدكتور/ أحمد صالح منصر 2009م، والفقيد الدكتور/ حسن حامد الحداد.

- عضو الهيئة الإدارية القيادية ومدير العلاقات العامة والإعلام للمركز الإعلامي لمحافظة عدن بقرار وزير الإعلام الأستاذ/حسين العواضي 2002م.

- المساهمة بالتحضير والمشاركة وتقديم أوراق عمل في عدة دورات وندوات وحلقات نقاش عقدت بكلية الآداب، وكلية العلوم الاجتماعية والتطبيقية بجامعة عدن وصحيفة 14 أكتوبر والمركز الإعلامي لمحافظة عدن.

- رئيس عدة لجان إعلامية لعدد من فعاليات ومؤتمرات وندوات وورش عمل والمخيمات الصيفية بجامعة عدن 2008م – 2012م.

- رئيس اللجنة التحضيرية العليا لندوة "دور الإعلام في دعم الثورة اليمنية" عام 2002م، التي نظمها المركز الإعلامي لمحافظة عدن.

- معد ومنظم لعدد من الندوات وحلقات النقاش التي نظمت بقسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب جامعة عدن – والملحق الاقتصادي لصحيفة 14 أكتوبر حتى عام 2005م.

- المنسق الإعلامي للمعرض الدولي عن "رداء الدولة" الذي نظمته مؤسسة التنمية الثقافية بقاعة عدن مول م/عدن عام 2007م.

- عضو مجلس الإدارة لدار جامعة عدن للطباعة والنشر.

- مدرب صحفي معتمد من قبل منظمة "CHF" الأميركية.

- عضو بلجنة اعداد كتاب تاريخ جامعة عدن (الجزء الثاني).

- عضو لجنة كتابة وإعداد كتاب تاريخ جامعة عدن.

= الإنتاج المعرفي:-

- بحث عن "دور وكالة الأنباء في الثورة اليمنية" الذي قدم لندوة الدور الوطني للإعلام التي عقدت بالقاعة الكبرى"قاعة لقمان" بديوان جامعة عدن عام 2002م.

- دراسة تاريخية عن العلاقات العامة في اليمن عام 2002م.

- بحث عن (الخدمات الخبرية في اليمن/وكالات الانباء) نشر في مجلة متابعات إعلامية الصادرة عن وزارة الإعلام بصنعاء عام 1996م.

- دراسة عن تاريخ الادارة العامة للإعلام بجامعة عدن.

- دراسة عن الاعلام والترويج للتعليم عن بعُد بجامعة عدن، بالاشتراك مع الدكتور/سليم النجار.

-تاليف كتاب دليل جامعة عدن الموجز للعام 2010م.

- عدد من الكتابات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية نشرت في عدة صحف ومجلات.

- ورقة بحثية عن "قانون الصحافة والمطبوعات اليمني رقم "25" لعام 1990م، وقدمت في الحلقة النقاشية التي عقدت بكلية الآداب بالتعاون مع نقابة الصحفيين اليمنيين عام 2008م، بمناسبة يوم الصحافة.

= الدورات التدريبية:-

- دورة تدريبية في جمهورية ألمانيا الاتحادية حول الصحافة الاقتصادية، التي نظمت بالتعاون بين إتحاد وكالات الأنباء العربية ومؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية عام 1996م.

- دورة تدريبية تخصصية في كتابة الأخبار الصحفية في جمهورية لبنان "بيروت" عام 2001م.

- زيارات تعريفية في جمهورية فرنسا، والمملكة العربية السعودية، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية مصر العربية.

- دورة تدريبية في العاصمة اللبنانية بيروت عن الصحافة التخصصية عام 2006م بالتعاون بين إتحاد وكالات الأنباء العربية والشبكة الإعلامية "بي بي سي" البريطانية.

- دورة تدريبية خاصة في الأخبار والتحاليل الاقتصادية أقامها منتدى الإعلاميات بالتعاون مع منظمة (CiPE) في أغسطس 2006م بمحافظة صنعاء.

- دورة عن استقصاء الرأي الصحفي لقضايا المجتمع، نظمها ملتقى المرأة للدراسات والتدريب بصنعاء مايو 2004م.

- دورات تدريبية (بيسك، ويندوز) في الكمبيوتر.

- مشاركة في ورشة عمل برنامج تطوير الوعي الإعلامي والصحفي في كيفية التعامل مع قضايا العنف الموجه ضد النساء، التي نظمها مركز مساندة قضايا المرأة (مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي – مدى) 2004م.

- الدورة الطرائقية الثانية عشر الخاصة بالتأهيل التربوي والطرائقي لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المساعدة بجامعة عدن عام 2003م.

- دورة تدريبية في التغطية الصحفية ونظمتها شبكة "بي. بي. سي" البريطانية في مدينة عدن عام 2006م.

- دورة عن الصحافة الاستقصائية ونظمها مركز الجزيرة الإعلامي للتدريب والتطوير التابع لقناة الجزيرة "القطرية" بالتعاون مع المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية باليمن (مايو 2008م).

- الدورة التأهيلية الأولى للصحفيين الشباب المنعقدة بمقر نقابة الصحفيين بصنعاء 1993م.

- الدورة التدريبية المتخصصة في الإعلام الاقتصادي المؤثر التي أقامتها نقابة الصحفيين بصنعاء مارس 2004م.

- ثلاث دورات تدريبية لتدريب المدربين الإعلاميين ونظمتها منظمة CHF"" الأميركية 2009م.

- دورات تدريبية عدة ومشاركات في عدة ندوات وورش عمل وحلقات نقاش.

= الشهادات التقديرية:-

- شهادة تقدير من قسم الإعلام جامعة صنعاء عام 1996م -2010م.

- شهادة تقدير من جمعية الإعلاميين اليمنيين بعدن عام 2002م.

- شهادة تقدير من السيد/ بطرس بطرس غالي الأمين العام للأمم المتحدة أثناء زيارته لليمن (صنعاء) ديسمبر 1995م.

- شهادة تقدير من صحيفة "آفاق جامعية" الصادرة عن جامعة عدن عام 2003م.

- شهادة تقدير من كلية الآداب وقسم الإعلام بالكلية عام 2008م.

- عدة شهادات تقدير من كلية الآداب والمجلس الطلابي عام 2006م -2010م.

- شهادة تقدير من رئاسة المركز الصيفي بكلية الآداب عام 2008م.

- ميدالية جامعة الملك سعود، التي قدمت من قبل الدكتور/ عبدالله عبدالرحمن العثمان مدير جامعة الملك سعود أثناء المشاركة مع وفد جامعة عدن الزائر للجامعة بالمملكة العربية السعودية في شهر فبراير2010م.

- درع كلية طب الأسنان بجامعة عدن 2013م.

- شهادة تقدير من رئاسة المخيم الصيفي لطلاب جامعة عدن عام 2009م.

- عدة شهادات تقدير منحت من عدة فعاليات علمية نظمت بجامعة عدن وأخرى خارجها.

= العضوية بمنظمات المجتمع المدني:-

- أنتخب في 14 أبريل 2010م عضواً في الهيئة القيادية الإدارية لنقابة الصحفيين فرع عدن وتولى مسئولية الأنشطة لفرع النقابة.

- عضو نقابة الصحفيين اليمنيين.

- عضو نقابة الصحفيين العرب.

- عضو منظمة الصحفيين العالمية.

- عضو مجلس الأمناء في مركز العزاني للتراث والتوثيق الفني بعدن، والمسئول الإعلامي للمركز.

- عضو نادي السويري الثقافي والرياضي، مركز السويري، مديرية تريم - محافظة حضرموت.

- عضو الجمعية الخيرية الحضرمية في م/ عدن.

- عضو نقابة أعضاء الهيئة التدريسية والتدريسية المساعدة بجامعة

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