"سبأفون" والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة يدشنان مشروع العيادة المتنقلة

2016-12-30م الساعة 13:10

التغيير – صنعاء:

دشنت شركة سبأفون مشروع العيادة المتنقلة والذي انطلق بالتنسيق مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وتشرف عليه جمعية رعاية الأسرة حيث تقدم العيادة المتنقلة خدماتها الطبية المتنوعة بمديرية شعوب.

وفي حفل التدشين الذي اقيم بمدرسة سالم الصباح بمديرية شعوب، وحضره عدد من المسؤولين من بينهم مدير مديرية شعوب العميد مهدي عرهب وعبدالله الوزير نائب مدير عام مكتب التربية بأمانة العاصمة وفؤاد علي رئيس فريق الإنعاش الإقتصادي والبناء بمكتب الأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني.

وشهد الحفل الخطابي عدد من الكلمات حيث ألقى الأستاذ سليمان عبدالله مارش مدير العلاقات العامة بشركة سبأفون كلمة أكد فيها أن هذا المشرع يعتبر أولى ثمار تلك الشراكة المجتمعية مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومشروع اليمن وطننا كما أكد على إعتزاز شركة سبأفون بالشراكة المجتمعية مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.

في ختام الحفل قام العميد مهدي عرهب بقص الشريط إيذانا ببدء إنطلاق خدمات العيادة المتنقلة.

الجدير ذكره أن شركة سبأفون تقود دورا رياديا في مجال المسؤولية الإجتماعية من خلال حملة #سبأفون_تجمعنا والتي أطلقتها الشركة مطلع العام الحالي من خلال تدشين عدد كبير من الرعايات المجتمعية

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