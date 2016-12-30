محافظ تعز يودع الدفعة الأولى من جرحى المحافظة المقرر سفرهم الى تركيا لتلقي العلاج

2016-12-30م الساعة 16:58

التغيير – تعز:

ودع محافظ محافظة تعز علي المعمري اليوم الجمعة في مطار عدن الدولي الدفعة الاولى من جرحى الحرب التي تشنها المليشيات الانقلابية ضد محافظة تعز المقرر سفرهم الى جمهورية تركية لتلقي العلاج .

والتقى المحافظ المعمري في مطار عدن جرحى الحرب وتفقد أحوالهم وظروفهم الصحية قبيل مغادرتهم البلاد على متن طائرة تركية خاصة .

واكد محافظ المحافظة خلال زيارته للجرحى ان ملف الجرحى في صدارة اولويات السلطة المحلية بتعز وانه سيبذل كافة الجهود لمتابعة ملف الجرحى وايجاد الحلول لكافة الجرحى الذين يحتاجون الى السفر خارج البلاد لتلقي العلاج والرعاية

وسافر اليوم الجمعة مائة وستة وخمسون جريحا بالاضافة الى اكثر من أربعين من مرافقيهم للعلاج في المستشفيات التركية على نفقة الحكومة التركية ضمن الدفعة الأولى .

وكانت الحكومة التركية قد وافقت على استقبال ثلاثمائة من جرحى تعز لتلقي العلاج في مستشفياتها بعد زيارة لمحافظ المحافظة علي المعمري الى تركيا ولقائه عدد من المسؤولين الاتراك في أكتوبر المنصرم .

ووجه محافظ المحافظة خلال تصريحات صحفية بمطار عدن شكره الى الحكومة التركية مثمنا مواقف الحكومة والشعب التركي الى جانب اليمن وشرعيته الدستورية واهتمامهم بملف الجرحى والقطاع الصحي لمحافظة تعز .

كما أثنى محافظ المحافظة على الجهود التي بذلت لحلحلة ملف الجرحى والدعم الكبير الذي تلقاه جرحى محافظة تعز من قبل مركز الملك سلمان للاغاثة الانسانية طيلة الأشهر الماضية وكذا جهود الهلال الأحمر الاماراتي والقطري في دعم ملف الجرحى مؤكدا ان أبناء تعز يشعرون بالامتنان الكبير لكافة الأشقاء والاصدقاء ازاء هذا الاهتمام بمعاناة جرحى الحرب .

وتجدر الاشارة الى أن لجنة فنية ضمت عددا من الاطباء والأخصائيين قامت خلال الشهرين الماضيين بالكشف الصحي لنحو 600 جريح وتقييم حالتهم الصحية ، وتصنيفهم إلى ثلاثة مستويات, بحسب خطورة الإصابة ومدى استفادة الجريح من السفر إلى تركيا للعلاج وفقا للمعايير المقدمة من الجانب التركي، ورفعت بالحالات إلى الجهة الطبية المختصة في دولة تركيا, والتي بدورها قامت بدراسة التقارير الطبية وإصدرت الموافقة على الحالات التي يمكن استقبالها للعلاج لدى المستشفيات التركية

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