العميد عبد الله الصبيحي يكشف عن الشخص الذي دعم الحوثيين للسيطرة على عمران واجتياحهم العاصمة صنعاء

2016-12-30م الساعة 22:36

التغيير – متابعات :

اكد قائد عسكري بارز في الجيش اليمني الموالي للشرعية امتلاك الجيش خطة عسكرية تمكنه من تحرير صنعاء بشكل سريع وإجبار الميليشيات على الاستسلام دون قتال داخل العاصمة، معرباً عن تقدير بلاده للدور الإماراتي واليمني الداعم للشرعية.

وقدم قائد اللواء 39 مدرع "معسكر بدر" التابع للمنطقة العسكرية الرابعة العميد عبدالله الصبيحي، وهو قائد معركة السهم الذهبي التي أطلقها التحالف العربي لتحرير العاصمة عدن من الميليشيات العام الماضي، وأسفرت عن تحرير عدن والمحافظات المجاورة، في حوار صحفي.

وقال الصبيحي في حوار صحفي "رؤيتي الميدانية والعسكرية لتحرير العاصمة صنعاء وحتى نخفف العبء على إخواننا في دول التحالف العربي يجب أن نزحف باتجاه العاصمة من ثلاثة محاور المحور الأول ينطلق من محافظة الضالع باتجاه منطقة يريم بمحافظة إب والمحور الثاني ينطلق من محافظة مأرب باتجاه البيضاء وصولاً إلى ذمار جنوب العاصمة، لقطع الإمدادات العسكرية على الحوثيين وقوات صالح سواء التي ستحاول العودة من محافظة إب أو تعز لحماية صنعاء.

والمحور الثالث، بحسب الصبيحي، ينطلق من محافظة الجوف باتجاه منطقة بني الحارث بصنعاء، للدخول إلى العاصمة، وهذه الخطة ستربك الميليشيات وستجبرها على الاستسلام، فضلاً عن كونها تعطي رافداً معنوياً لأبناء تعز وإب لملاحقة المتمردين في المحافظتين والسيطرة عليهما وإجبارهم على الاستسلام في تلك المناطق، وسيتم قطع الإمدادات التي تضرب المناطق الوسطى وستلتقي قوات الشرعية ببعضها لمشاغلة قوات المتمردين في ذمار جنوب صنعاء".

وأضاف الصبيحي أن "المحور الثالث المتجه من الجوف بإسناد قوات الجيش والمقاومة من منطقة خولان ستقوم بمناوشة الميليشيات هناك وبهذه الحالة ستنهار قوات العدو وستدخل قوات الشرعية العاصمة صنعاء بأمان خلال وقت قصير، وأكد لك أن تحرير صنعاء لا يحتاج إلا 48 ساعة فقط إذا تم اتباع هذه الخطة، لكن في الأخير للأخ الرئيس هادي ونائبه رؤية خاصة والضغوط الدولية تلعب دوراً كبيراً في هذا الجانب، وأنا فقط أتحدث من ناحية عسكرية ميدانية".

وتابع حديثه عن خطة تحرير صنعاء، قائلاً "الحقيقة نحن لسنا بحاجة للقتال في تعز أو إب أو الحديدة، فعندما تتحرك هذه المحاور "مأرب والبيضاء وذمار الضالع" باتجاه صنعاء ستقطع جميع الإمدادات التي تدعم قوات العدو في إب ويريم وتعز بالتالي تستلم قوات العدو وتنتهي في تعز وإب ويريم، وأنا مسئول عن كلامي فإذا تحركت قوات الشرعية في هذه المحاور فسنعطي المواطنين في محافظة إب ومن تبقى في تعز للانضمام إلى المقاومة".

وأكد العميد الصبيحي أن اليمن ستشهد خلال العام القادم 2017 مفاجآت سارة لليمن وللشعب اليمني على الصعيد الاقتصادي والعسكري بإسناد ودعم من إخواننا في دول التحالف العربي.

واتهم الصبيحي وزير الدفاع السابق محمد ناصر أحمد بتقديم تسهيلات للحوثيين للسيطرة علی اللواء,”310″ مدرع بعمران والزحف نحو العاصمة .

وقال اللواء الصبيحي أن وزير الدفاع السابق استغل منصبه وثقة الرئيس هادي به وتواطأ مع الحوثيين والرئيس السابق لدعم مخطط الانقلاب, من خلال السيطرة علی البوابة 310 مدرع والقضاء, علی الحامية العسكرية الكلفة بحماية العاصمة .

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