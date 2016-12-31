محافظ صعدة يؤكد رفع مستوى التدريب والجاهزية القتالية

2016-12-31م الساعة 16:46

التغيير- صعدة :

تفقد محافظ صعده هادي طرشان مواقع عدد من الوحدات العسكرية المكلفة بتحرير المحافظة ، مطلعا على مستوى التدريبات والتجهيزات والخطط العسكرية المعدة للقضاء على ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.

ونقل المحافظ تحيات رئيس الجمهورية ونائبة ، لصف وضباط وافراد تلك الوحدات.. منوها بالدعم الذي يقدمه التحالف العربي المساند للشرعية في اليمن في سبيل تخليص اليمن من الميليشيا الكهنوتية الإمامية الواهمة بعودة اليمن الى ما قبل ثورة 26 سبتمبر 1962م.

وعقد محافظ صعدة اجتماع موسع مع القيادات العسكرية واستمع لشرح عن الاحتياجات اللازمة لتلك الوحدات .. مؤكدا على رفع مستوى التدريب والجاهزية القتالية للإفراد.