تجهيز لواء ضخم لطرد الحوثيين من صعدة
قبل 1 ساعة, 10 دقيقة

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2016-12-31م الساعة 16:55

التغيير- وكالات :

كشف محافظ صعدة اليمنية، معقل المتمردين، عن العمل على تجهيز لواء عسكري مُعزز بترسانة عسكرية ضخمة لتحرير محافظة صعدة، وطرد المتمردين الحوثيين منها.

ويُشكل الحوثيون، الجماعة المتمردة في اليمن، ما نسبته 10 % من سكان محافظة صعدة الواقعة في أقصى شمال اليمن.

وقال محافظ صعدة "هادي طرشان" في تصريحات صحفية "إن لواء القادسية جُهز لتحرير محافظة صعدة، وطرد المتمردين الحوثيين منها".

يُذكر أن القوات القادمة من عدن قبل أشهر، تمكنت، مساء الجمعة، من تحرير كامل بلدة البقع في صعدة، في عملية عسكرية شارك فيها الطيران العربي.

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