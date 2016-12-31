صعدة : قوات الجيش والمقاومة تسيطر على مواقع جديدة وتقترب من مركز مديرية البقع

التغيير – صنعاء:
سيطرت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية فجر اليوم السبت على مواقع جديدة في مديرية " البقع " بمحافظة صعدة ) شمال اليمن .
وقال مصدر عسكري " أن قوات الجيش والمقاومة سيطروا على " تبة الإرسال " وتباب أخرى تطل على سوق " البقع " مركز المديرية .
وأضاف المصدر " أن المعارك استمرت لساعات وانتهت مع طلوع الفجر بعد فرار الحوثيين من تلك التباب باتجاه مركز المديرية .
وشارك طيران التحالف العربي بقوة في ملاحقة مليشيات الحوثي واستهداف أماكن تمركزهم في مركز المديرية إضافة إلى استهداف تعزيزات أخرى لهم عن طريق مديريتي الصفراء وكتاف المجاورة .
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