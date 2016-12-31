مصرع القيادي الحوثي الكبسي وعدد من مرافقيه في جبهة المخدرة بمأرب ( تفاصيل)
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أرشيف
أرشيف

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2016-12-31م الساعة 17:21

التغيير- متابعات :

لقى قيادى حوثى بارز وعدد من مرافقيه مصرعهم فى جبهة المخدرة التابعة لمحافظة مأرب بوسط اليمن عقب استهداف الجيش الوطنى والمقاومة لموكبه.

ونقلت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية عن مصادر ميدانية قولهم اليوم السبت، إن القيادى الحوثى محمد الكبسى قتل بعد استهداف مركبته بصاروخ موجه بمحافظة مأرب بوسط البلاد.

من جهة أخرى، أفادت المصادر بسيطرة قوات الشرعية اليمنية على موقع الإرسال فى منطقة البقع الحدودية التابعة لمحافظة صعدة.

وأشارت إلى أن القوات تواصل تقدمها فى جبهة (نهم) شرق العاصمة صنعاء، بالإضافة إلى تمكنها من السيطرة على مواقع عدة فى سلسلة جبال يام فى جبهة بعد معارك عنيفة، أسفرت عن قتل وأسر عدد من عناصر المتمردين.

وفى محافظة تعز، أكد المصادر بتمكن قوات الشرعية اليمنية من صد هجوما للمتمردين قرب منطقة الزنوج شمال المحافظة.

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