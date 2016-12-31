في ظل ظروف غامضة لم يتم الكشف عنها

العثور على جثة طفل مقطعة الى اشلاء داخل كرتون بكيس بلاستيكي في برميل قمامة بالحديدة

2016-12-31م الساعة 18:56

التغيير - أحمد كنفاني:

ذكر شهود عيان أنه تم العثور فجر امس على جثة طفل لم يتجاوز عمره 3 سنوات مقطعة الى اشلاء داخل كرتون بكيس بلاستيكي ببرميل قمامة بمديرية الحوك بمحافظة الحديدة.

ووفقا للشهود أن حارة الصديقية عاشت امس الجمعة الساعة السادسة صباحا حالة استنفار قصوى و ذلك على خلفية العثور على جثة طفل لم يتجاوز سنه الثلاث سنوات مقطعة الى اشلاء وضعت داخل كرتون بكيس بلاستيكي مرمية ببرميل قمامة يتواجد امام حديقة الصديقية بجوار مدرسة خولة بنت الازور بالطريق المؤدي لسوق الدهمية في ظروف ثتير الرعب و الذهول في منظر تقشعر له الأبدان وتدمى له القلوب بفعل الصورة المشوهة لجثة الطفل المخضبة بالدماء.

وبحسب شهود العيان الذين اكدو حدوث هذه الواقعة "الجريمة" أن طفلان من اطفال الشوارع كانا سببا في العثور على الجثة بعد أن كانا معتادان على تفتيش براميل القمامة بشكل يومي والبحث فيهم عن لقمة عيشهما من خلال جمعهما للعبوات البلاستيكية والحديد والمعادن والنحاس ومن تم بيعهم بالكيلو والى انه لفت انتباهما الكيس وعند قيامهما تفاجئا بوجود جثة طفل داخل كرتون مقطعة الى اشلاء بدا عليها التعفن ويفترض أنها قتلت منذ أيام حيث كانت تنبعث منها رائحة كريهة فشعرا بالخوف وبلغا من كانوا متواجدين ومارين بالصدفة بذلك الوقت في الشارع من المواطنين حيث قام احدهم بابلاغ الجهات المختصة بالحادثة والتي بدورها قامت بالزول والمعاينة ونقل الجثة والتحفظ عليها لاخضاعها للتشريح الطبي.

هذا وبحسب الجهات الامنية والمختصة التي تحفظت على الادلاء بأي تصريح عند الرجوع اليها لمعرفة المزيد عن الواقعة وملاباساتها سوى التأكيد ان التحريات والتحقيقات ماتزال جارية للوصول الى الجناة ومعرفة هوية جثة الطفل المقتول.

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